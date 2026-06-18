Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A hatósági jelentések szerint károk keletkeztek a főváros Szadovod bevásárlóközpontjában.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor dróntörmelék zuhant egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkezett kár továbbá Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.

A rosztovi régióban fekvő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében. Megrongálódott egy mozdony és két kereskedelmi épület is.

Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.

(MTI)