Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Zsugorodik az orosz gazdaság, persze Moszkva szerint ehhez semmi köze a háborúnak
Oroszország GDP-je 0,2 százalékkal csökkent az idei első negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest - közölte a statisztikai hivatal végleges adatként.
NATO-ülésre is hivatalos Zelenszkij Brüsszelben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma részt vesz a Kijevnek katonai segítséget nyújtó védelmi kapcsolattartó csoport ülésén a NATO brüsszeli székházában – közölte Mark Rutte, a NATO főtitkára.
(Reuters)
Részletes jelentés Oroszországból
A hatósági jelentések szerint károk keletkeztek a főváros Szadovod bevásárlóközpontjában.
Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Elektrosztal városban egy nő megsérült, amikor dróntörmelék zuhant egy magánház tetejére. Lakóházakban keletkezett kár továbbá Zsukovszkijban, Csehovban és Pavlovszkij Poszadban, Krjukov településen az ellenséges drónok darabjai nyaralóterületen csapódtak be. Ljuberciben az ipari övezet egyik létesítményében és egy fitneszközpontban keletkeztek károk, a Belaja Dacsa bevásárlóközpont tetőszerkezete pedig kigyulladt.
A rosztovi régióban fekvő Gukovo városban egy civil életét vesztette, kettő pedig megsebesült ukrán dróntámadás következtében. Megrongálódott egy mozdony és két kereskedelmi épület is.
Belgorod megyében Rakitnoje községben egy férfi, Novaja Tavolzsankában pedig egy nő sérült meg ukrán csapás következtében.
(MTI)
Az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása Moszkvában
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, közép-európai idő szerint fél nyolcig
mintegy 180, az orosz fővárosra irányított drónt lőttek le.
A TASZSZ hírügynökség szerint a mostani volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása Moszkva ellen.
A moszkvai védelmi minisztérium szerint mára virradóra 555 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.
(MTI)
Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?
A G7-csúcstalálkozó lezárásaként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán háromoldalú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel, majd Brüsszelbe utazott a további egyeztetésekre - tudósított róla az Ukrinform.
Nukleáris paktumot kötött Ukrajna és Nagy-Britannia
Nagy-Britannia garanciát vállal Ukrajna dúsított uránellátására egy új megállapodás keretében, amelyet Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetett Londonban. A konstrukció célja az ukrán nukleáris üzemanyag-ellátás hosszú távú biztosítása, miközben Kijev egyre inkább nyugati partnerekre támaszkodik az atomenergia-szektorban.
Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító
Az orosz légvédelmet áttörve ukrán drónok mértek csapást a Moszkva Kapotnya kerületében működő olajfinomítóra ma hajnalban. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben, amiről videók keringenek a közösségi médiában.
Oroszország Szumit, Ukrajna Moszkva környékét is lőtte
Az északkelet-ukrajnai Szumi hatóságai arról számoltak be, hogy egy ember meghalt egy orosz dróntámadásban.
Közben az orosz fővároshoz közeli Zsukovszkban ukrán drón eltalált egy többemeletes lakóépületet kisebb károkat okozva. Sérültje nem volt az esetnek a hivatalos orosz beszámoló szerint.
(MTI)
Rosztovot is dróntámadás érte
Egy dróncsapás következtében egy ember meghalt, további kettő megsérült, illetve tűz ütött ki két kereskedelmi létesítményben Oroszország déli részén, a Rosztovi területen – közölte Jurij Szljuszar megyei kormányzó.
Hozzátette, egy mozdony is megrongálódott, miután drónok támadták meg Gukovo városát, és elmondta, hogy a védelmi rendszerek továbbra is visszaverik a támadást.
(Reuters)
Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító
Több tucat drónt lelőttek, de nem eleget.
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