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Döntött a nukleáris fegyverekről a NATO-tagállam: vége az évtizedes atomtilalomnak
Globál

Döntött a nukleáris fegyverekről a NATO-tagállam: vége az évtizedes atomtilalomnak

MTI
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Feloldotta a finn parlament szerdán azt a jogszabályi rendelkezést, amely alapján eddig tilos volt nukleáris fegyvereket bevinni az ország területére.

A parlament az 1980-as években született törvény módosítása révén

eltörölte a nukleáris robbanóeszközök importjára, előállítására, birtoklására és működésbe hozására vonatkozó teljes tilalmat.

Az új szabályozás bizonyos kivételeket határoz meg a nukleáris robbanóeszközök behozatalára, szállítására és birtoklására vonatkozóan abban az esetben, ha az Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelmi mechanizmusához vagy egyéb védelmi együttműködéshez köthető.

Ugyanakkor a törvény továbbra is tiltja ezeknek az eszközöknek a gyártását, fejlesztését és a kapcsolódó kutatási tevékenységeket.

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