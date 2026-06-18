Egyre mélyebb a szakadék: összeveszett Trump és Netanjahu - "legszívesebben mindenkit szétbombázna"

A lap értesülései szerint Trump egy közelmúltbeli, Libanonról szóló telefonhívás alkalmával

nyíltan felszólította Netanjahut, hogy "fejezze be az épületek rombolását."

Az elnök a tanácsadói előtt is kifejezte elégedetlenségét, és egy fültanú beszámolója szerint megjegyezte, hogy

az izraeli kormányfő legszívesebben mindenkit bombázna.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy Trump belefáradt abba, hogy az izraeli vezető folyamatosan újabb és újabb katonai akciókat sürget.

A tisztviselő elmondása szerint a beszélgetések általában ugyanazon forgatókönyv szerint zajlanak, vagyis Bibi részletesen kifejti az elnöknek, hogy az izraeli hírszerzés információi alapján miért, hogyan és mikor kell végrehajtaniuk egy-egy csapást, az elnök pedig végig hallgatja, de nem hajtja végre az izraeli vezető kérését.

Egy másik egyeztetés alkalmával Trump aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Irán elleni háború gazdasági következményei miatt a közvélemény esetleg Herbert Hooverhez, az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága idején kormányzó elnökhöz fogja hasonlítani őt.

Trump a nyilvánosság előtt is egyre keményebben bírálja Netanjahut. Egy hónap eleji interjúban megerősítette, hogy az egyik telefonhívás során rendkívül durva szavakkal illette az izraeli kormányfőt, az Axios értesülései szerint pedig a héten, egy Bejrútot ért izraeli csapás után, nyers megfogalmazásban azt is a miniszterelnök szemére vetette, hogy teljesen híján van a józan ítélőképességnek.

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