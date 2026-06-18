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Elbúcsúzott Magyarország a szovjet katonai helikopterektől
Globál

Elbúcsúzott Magyarország a szovjet katonai helikopterektől

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Véget ért a Mi-24-es harci helikopterek és a Mi-17-es közepes többcélú helikopterek szolgálata a Magyar Honvédségben, tegnap volt Szolnokon a hivatalos búcsúztató.

A szovjet gépek évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, a Mi-24-esek 1978-ban, a Mi-17-esek 1987-ben álltak hadrendbe Magyarországon. A Mi-24-es elsősorban szárazföldi célpontok leküzdésére alkalmas harci helikopterként szolgált, miközben a Mi-17-es főleg szállító feladatokat látott el.

A gépek cseréje régóta tervben volt:

a váltótípusok egyelőre az Airbus H145M könnyű többcélú helikopter és H225M közepes többcélú helikopter lesznek.

Érdekesség, hogy a harci helikopter feladatait egyik típus sem tudja teljes körűen ellátni - ilyen, következő generációs eszköz még nem érkezett a honvédség kötelékébe.

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A helikopterek hadrendből való kivonása régóta tervben volt, egyrészt azért, mert a forgószárnyasok élettartamuk végéhez értek, másrészt pedig az Oroszországból érkező alkatrészellátás és egyéb szervizigények kielégítése lehetetlenné vált az elmérgesedő ukrajnai konfliktus miatt. A honvédség 2014-15 óta fokozatosan cseréli le régi, szovjet haditechnikai eszközeit, modern NATO-kompatibilis technikára, ennek láthatjuk most egy újabb állomását.

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