Elszabadult a pokol a nemzetközi reptéren: robbanásokat hallottak, ropogtak a fegyverek

A biztonsági szervek lezárták a Diori Hamani Nemzetközi Repülőteret és annak környékét, miután fegyveresek támadtak a területre. Az első robbanások reggel 6 óra körül történtek, de elszórt lövöldözés még két órával később is hallatszott a repülőtér főbejáratától helyiek beszámolója szerint. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mekkora károk keletkeztek az infrastruktúrában. Az elmúlt hetekben az országot 2023 óta irányító Abdourahamane Tchiani katonai junta megerősítette a védelmet a terület körül: biztonsági kamerák százait szerelték fel, valamint a korábbi védőfalat is meghosszabbították.
Nem ez volt az első alkalom, január végén motoros terroristák támadtak rá a légikikötőre, a biztonsági szolgálatok gyorsan visszaverték az akciót. Akkor az Iszlám Állam vállalta magára az akciót, most egyelőre még egyetlen szervezetet sem neveztek meg elkövetőként. A kevesebb mint fél évvel ezelőtti merénylet visszaverésében az országban állomásozó orosz fegyveresek is segítettek, ám mindez nem ment simán: több katona is megsérült, az anyagi kár mértékét jelentősre becsülték.
A térségben több ország is hosszú évek óta küzd a terjedő dzsihadizmussal, emiatt rendszeresek a fegyveres összecsapások, ezek ezrek életét követelték már.
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