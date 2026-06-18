Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját

A Kercset Dzsankojjal összekötő vasútvonal hídját az Észak-krími-csatorna felett, Rozdolne település közelében érte találat.
Ez az útvonal kiemelten fontos az orosz csapatok számára, hiszen itt szállítják a haditechnikát és az üzemanyagot a déli frontvonalra.
️On the night of June 18, Ukrainian drones attacked a railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Rozdolne in the Ichkinsky district of the temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/3x2VNXuMIt https://t.co/3x2VNXuMIt— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) June 18, 2026
A Crimean Wind (Krími szél) nevű monitoringcsatorna szerint a híd megrongálódása teljesen megbéníthatja a vasúti teher- és személyforgalmat ezen a szakaszon. A helyiek mintegy 20 robbanásról számoltak be, a közzétett felvételeken pedig kiterjedt tűz látható a helyszínen. A jelentések szerint egy közeli közúti hidat is támadás ért, ám az ott keletkezett károk mértéke egyelőre nem ismert.
A csapás illeszkedik abba a szélesebb körű ukrán stratégiába, amely azon közlekedési folyosók módszeres felszámolására irányul, melyek a Krímet a többi megszállt területtel kötik össze.
Az előző éjszaka folyamán az ukrán egységek az Észak-krími-csatorna felett, Sztavki közelében találtak el egy közúti hidat, míg egy másik támadás a megszállt Herszon megyében található Vojinka melletti átkelőt érte.
Kijev korábbi közlése szerint az armjanszki híd ellen június 11-én végrehajtott csapásban mintegy 50 orosz katonai jármű semmisült meg. Ugyanebben a hadműveletben a félsziget több más hídját és katonai létesítményét is támadták. A Krímet a szárazföldi megszállt területekkel összekötő csongári hidat a június 9-i akciókat követően teljesen használhatatlanná tették.
Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli eszközökből álló haderőnem parancsnoka – aki a "Magyar" hívónevet használja – elmondta, hogy
Ukrajna célja a Krím teljes elszigetelése Oroszországtól.
Brovdi szerint az R-280-as Novorosszija autópályán, amely Mariupolon, Bergyanszk és Melitopol városán keresztül köti össze az orosz területeket a megszállt félszigettel, az orosz katonai teherforgalom 71 százalékkal esett vissza az elmúlt hetek ukrán csapásai miatt.
Mihajlo Fedorov védelmi miniszter tegnap úgy nyilatkozott, hogy az ukrán drónhadjárat gyakorlatilag szigetté változtatja a félszigetet.
Címlapkép forrása: Anton Holoborodko, via Wikimedia Commons
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