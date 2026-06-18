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Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját
Globál

Elzárt szigetté változtatná az oroszok által megszállt területet Ukrajna: termetes robbanásokkal vágták el Moszkva útját

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Ma hajnalban dróncsapás érte az orosz megszállás alatt álló Krím félsziget egyik kulcsfontosságú vasúti hídját. A támadás egy ukrán hadművelet része, mely révén Kijev elvágná a félszigetet az orosz katonai utánpótlási vonalaktól - számol be a Kyiv Independent.

A Kercset Dzsankojjal összekötő vasútvonal hídját az Észak-krími-csatorna felett, Rozdolne település közelében érte találat.

Ez az útvonal kiemelten fontos az orosz csapatok számára, hiszen itt szállítják a haditechnikát és az üzemanyagot a déli frontvonalra.

A Crimean Wind (Krími szél) nevű monitoringcsatorna szerint a híd megrongálódása teljesen megbéníthatja a vasúti teher- és személyforgalmat ezen a szakaszon. A helyiek mintegy 20 robbanásról számoltak be, a közzétett felvételeken pedig kiterjedt tűz látható a helyszínen. A jelentések szerint egy közeli közúti hidat is támadás ért, ám az ott keletkezett károk mértéke egyelőre nem ismert.

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A csapás illeszkedik abba a szélesebb körű ukrán stratégiába, amely azon közlekedési folyosók módszeres felszámolására irányul, melyek a Krímet a többi megszállt területtel kötik össze.

Az előző éjszaka folyamán az ukrán egységek az Észak-krími-csatorna felett, Sztavki közelében találtak el egy közúti hidat, míg egy másik támadás a megszállt Herszon megyében található Vojinka melletti átkelőt érte.

Kijev korábbi közlése szerint az armjanszki híd ellen június 11-én végrehajtott csapásban mintegy 50 orosz katonai jármű semmisült meg. Ugyanebben a hadműveletben a félsziget több más hídját és katonai létesítményét is támadták. A Krímet a szárazföldi megszállt területekkel összekötő csongári hidat a június 9-i akciókat követően teljesen használhatatlanná tették.

Robert Brovdi, az ukrán pilóta nélküli eszközökből álló haderőnem parancsnoka – aki a "Magyar" hívónevet használja – elmondta, hogy

Ukrajna célja a Krím teljes elszigetelése Oroszországtól.

Brovdi szerint az R-280-as Novorosszija autópályán, amely Mariupolon, Bergyanszk és Melitopol városán keresztül köti össze az orosz területeket a megszállt félszigettel, az orosz katonai teherforgalom 71 százalékkal esett vissza az elmúlt hetek ukrán csapásai miatt.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter tegnap úgy nyilatkozott, hogy az ukrán drónhadjárat gyakorlatilag szigetté változtatja a félszigetet.

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Címlapkép forrása: Anton Holoborodko, via Wikimedia Commons

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