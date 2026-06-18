Ez egyre rosszabb: fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál, Irán nem enged hajmeresztő ötletéből

Peszeskján elnök X-oldalán tette közzé az Irán és az USA által aláírt szándéknyilatkozatot, annak teljes mivoltában, angol nyelven.

A dokumentum teljes szövegében világosan látható a következő passzus:

a szándéknyilatkozat aláírása után az Iráni Iszlám Köztársaság a legjobb tudása szerint felkészül arra, hogy biztosítsa a kereskedelmi hajók biztonságot áthaladását díjmentesen, csupán 60 napig, a Perzsa-öböltől az Ománi-öbölig és vissza.

Ígéretet tesznek emellett a térség aknamentesítésére is, illetve dialógust kezdenek Ománnal, hogyan tudják „biztosítani a Hormuzi-szoros tengerészeti szolgáltatásait” a nemzetközi jognak megfelelően.

Vagyis:

Irán azt ígérte meg, hogy csak 60 napig lesz zavartalan és díjmentes az áthaladás a Hormuzi-szoroson, nem pedig azt, hogy örökre.

Ezután elképzelhető, hogy Teherán megpróbál majd vámokat beszedni az áthaladó forgalomtól, Ománnal együttműködve. E szándékáról az iszlamista vezetés korábban számtalan alkalommal beszélt, és úgy fest, nem is tett le.

Az Egyesült Államok korábban többször is közölte, hogy nem hajlandók elfogadni, hogy Irán megvámolja a Hormuzi-szoros forgalmát.

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