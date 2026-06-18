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Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító
Globál

Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító

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Az orosz légvédelmet áttörve ukrán drónok mértek csapást a Moszkva Kapotnya kerületében működő olajfinomítóra ma hajnalban. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben, amiről videók keringenek a közösségi médiában.

Szerda reggel a moszkvai lakosok egy nagy horderejű ukrán dróntámadás és több robbanás hangjára ébredhettek.

Bár az orosz hatóságok állítása szerint 52 drónt megsemmisítettek, több pilóta nélküli eszköz mégis elérte a célját.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint nincsenek sérültek, és a mentőalakulatok minden támadás helyszínén dolgoznak - írja a Kyiv Independent. Szobjanyin "kisebb károkról" számolt be egy bevásárlóközpont épületében, amely az orosz főváros délkeleti részén található.

Moszkva Vnukovo, Seremetyjevó és Zsukovszkij repülőterein ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be.

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Az interneten megjelent felvételeken jól látszik, hogy a finomító területén több helyen is lángok csaptak fel,

a Moszkva-szerte észlelhető vastag, fekete füst pedig messzire gomolygott a főváros felett.

A Kremltől mindössze 15 kilométerre fekvő moszkvai olajfinomító a főváros ellátásának kulcsfontosságú oszlopa, amely a moszkvai agglomeráció benzinigényének mintegy 40, gázolajszükségletének pedig nagyjából 50 százalékát biztosítja, miközben repülőgép-üzemanyagot is előállít.

Az akció nem volt előzmény nélküli: két nappal ezelőtt szintén ukrán drónok vették célba a létesítményt. Az akkori találat az ELOU-AVT-6 jelű elsődleges kőolajlepárló egységet rongálta meg, ami a finomító ideiglenes leállását vonta maga után.

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Címlapkép forrása: MTI

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