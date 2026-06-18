Fekete az ég Moszkva felett: áttörték az ukránok az orosz főváros védelmét, videón a lángoló olajfinomító

Szerda reggel a moszkvai lakosok egy nagy horderejű ukrán dróntámadás és több robbanás hangjára ébredhettek.
Bár az orosz hatóságok állítása szerint 52 drónt megsemmisítettek, több pilóta nélküli eszköz mégis elérte a célját.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint nincsenek sérültek, és a mentőalakulatok minden támadás helyszínén dolgoznak - írja a Kyiv Independent. Szobjanyin "kisebb károkról" számolt be egy bevásárlóközpont épületében, amely az orosz főváros délkeleti részén található.
Moszkva Vnukovo, Seremetyjevó és Zsukovszkij repülőterein ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be.
Az interneten megjelent felvételeken jól látszik, hogy a finomító területén több helyen is lángok csaptak fel,
a Moszkva-szerte észlelhető vastag, fekete füst pedig messzire gomolygott a főváros felett.
Close call for those guys when the silo of Russia’s Kapotnya refinery in Moscow exploded and launched the roof into the air.Simultaneously a second drone came in. pic.twitter.com/7RbyLnMzF9 https://t.co/7RbyLnMzF9— (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2026
The Kapotnya refinery in Moscow, Russia, is severely damaged. At least 2 possibly three major fires can be seen. pic.twitter.com/sfSOtnu7GA https://t.co/sfSOtnu7GA— (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2026
Llegadas de drones ucranianos región de Moscu. Kapotnya, video de los aterrizajes en la refinería de petróleo. pic.twitter.com/Xj3RAt9dyu https://t.co/Xj3RAt9dyu— Giovanni (@GiovanniGuzmnR1) June 18, 2026
Moscow woke up to another wave of drone attacks on Tuesday morningRussian authorities reported multiple Ukrainian drones targeting the capital region, with air defense systems activated across Moscow and nearby areas.Moscow Mayor Sergey Sobyanin said one of the drones… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/KFHRKgXkBA https://t.co/k78hyUvYUc— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
18.6.2026 - Svědci hlásí požáry v Kapotně v Moskevské oblasti po nočním útoku ukrajinských vojáků. Nad městem stoupá hustý kouř. Napadena byla rafinerie ropy. pic.twitter.com/JifOIQw7eJ https://t.co/JifOIQw7eJ— Jiri Jicha (@jirik957) June 18, 2026
A Kremltől mindössze 15 kilométerre fekvő moszkvai olajfinomító a főváros ellátásának kulcsfontosságú oszlopa, amely a moszkvai agglomeráció benzinigényének mintegy 40, gázolajszükségletének pedig nagyjából 50 százalékát biztosítja, miközben repülőgép-üzemanyagot is előállít.
Az akció nem volt előzmény nélküli: két nappal ezelőtt szintén ukrán drónok vették célba a létesítményt. Az akkori találat az ELOU-AVT-6 jelű elsődleges kőolajlepárló egységet rongálta meg, ami a finomító ideiglenes leállását vonta maga után.
Címlapkép forrása: MTI
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