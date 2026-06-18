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Fekete eső hullott az égből Moszkvában: olyan csapás érte az orosz fővárost, amilyet két éve nem láttunk
Globál

Fekete eső hullott az égből Moszkvában: olyan csapás érte az orosz fővárost, amilyet két éve nem láttunk

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Miután mára virradóra ukrán drónok csapást mértek egy moszkvai olajfinomítóra, az orosz főváros több kerületéből is "olajesőről" számoltak be a lakosok - írja az Ukrajinszka Pravda.

Az orosz sajtó az elmúlt két év legnagyobb csapásaként értékeli a dróntámadást, amely a délkelet-moszkvai Kapotnya kerületben található kőolaj-finomítót érte. A finomító a támadás után hatalmas lángokkal égett, és sűrű, fekete füst szállt fel. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 180 drónt semmisített meg a régióban.

Számos helyi lakos elégedetlenségét fejezte ki a közösségi médiában, mivel semmilyen figyelmeztetést nem kaptak a nagyszabású dróntámadás előtt.

Később aztán több olyan fotót és videót tettek közzé, amelyeken az eső után megmaradt, különféle felületeket beborító fekete foltok láthatók.

A különös "olajesőt" a Moszkva melletti Ljuberci városában és a főváros Zseleznodorozsnij kerületében is észlelték.

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