Fekete eső hullott az égből Moszkvában: olyan csapás érte az orosz fővárost, amilyet két éve nem láttunk

Az orosz sajtó az elmúlt két év legnagyobb csapásaként értékeli a dróntámadást, amely a délkelet-moszkvai Kapotnya kerületben található kőolaj-finomítót érte. A finomító a támadás után hatalmas lángokkal égett, és sűrű, fekete füst szállt fel. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 180 drónt semmisített meg a régióban.

Számos helyi lakos elégedetlenségét fejezte ki a közösségi médiában, mivel semmilyen figyelmeztetést nem kaptak a nagyszabású dróntámadás előtt.

Később aztán több olyan fotót és videót tettek közzé, amelyeken az eső után megmaradt, különféle felületeket beborító fekete foltok láthatók.

A különös "olajesőt" a Moszkva melletti Ljuberci városában és a főváros Zseleznodorozsnij kerületében is észlelték.

️️ Following the strikes on the Moscow Oil Refinery, some parts of Moscow began experiencing localized oil precipitation. pic.twitter.com/CjSA3vICj5 https://t.co/CjSA3vICj5 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) June 18, 2026

Oil "rains" cover MoscowResidents of the Russian capital complain of inconvenience after the visit of Ukrainian drones pic.twitter.com/MiNjfoG5Oy https://t.co/MiNjfoG5Oy — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 18, 2026

️️Oil rain in Moscow today. I wonder what happened? pic.twitter.com/3nlibUdSF5 https://t.co/3nlibUdSF5 — ITDUDE Fella (@The_Real_ITDUDE) June 18, 2026

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