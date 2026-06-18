Háromszor gyorsabban terjed az ebola, mint a korábbi legdurvább járvány idején

A Kongói Demokratikus Köztársaságban május közepén kitört ebolajárvány halálos áldozatainak száma meghaladta kétszázat, a két ugandai áldozattal együtt elérte a 204-et, miközben a járvány elleni küzdelem költségeire tett anyagi felajánlásoknak eddig csak alig az egytizede érkezett meg - jelentette be csütörtökön az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) egyik tisztségviselője.

Wessam Mankoula közölte azt is, hogy a két országban a megerősített ebolás megbetegedések száma 894, amelyek döntő többségét, 875-öt a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták. Csütörtökig 74 embernek sikerült kigyógyulnia a betegségből. Elmondta, hogy az ország keleti tartományaiban vasárnap óta 38 százalékkal nőtt a megerősített fertőzések száma, így a helyi egészségügyi hatóságok messze vannak attól, hogy kézben tartsák a helyzetet.

Kiemelte, hogy egyetlen korábbi ebolajárványban sem volt ilyen magas az első hónapban megerősített fertőzések száma.

Az idei járványban eddig háromszor annyi fertőzést erősítettek meg, mint a terjedési sebesség szempontjából eddig első helyen álló, 2000-ben kitört járvány első hónapjában, amikor 281 megbetegedést regisztráltak.

Wessam Mankoula kitért arra, hogy a kontakt-követés révén felderített fertőzések száma alacsony, hiszen a jelenleg igazoltan ebolával kezelt betegekkel kapcsolatba került személyek közül csak 4112 esetében végeznek aktív követést, miközben a valós kontaktok száma 17-35 ezerre tehető.

A tisztségviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a járványkezeléshez anyagi segítséget ígérő donor-országok által korábban felajánlott 910 millió dollárból (278,4 milliárd forint) az eddig átutalt összegek a 90 millió dollárt sem érik el; ezért egyeztetni fog a donor-országokkal arra kérve őket, hogy teljesítsék vállalásaikat.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére vonatkozóan május 15-én hirdették ki az ebolavírus Bundibugyo nevű variánsa okozta járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen nincs vakcina vagy specifikus kezelés. A védekezést jelentősen megnehezíti, hogy a járvány epicentruma, a kongói Ituri tartomány nehezen megközelíthető, a rossz állapotú utak és a fegyveres csoportok által okozott bizonytalan biztonsági helyzet miatt.

Címlapkép: Kenyaiak tiltakoznak az Egyesült Államok Laikipia légibázisán létesítendő ebolakarantén ellen a támaszponttal szomszédos Nanyukiban 2026. június 9-én. A kenyai legfelsőbb bíróság május 29-én közölte, hogy egyelőre nem engedélyezi a központ megnyitását, amelyet a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt és esetleg ebolavírussal megfertőződött amerikaiak számára alakítottak ki. Az egy hónapja tartó kongói ebolajárvány halálos áldozatainak száma 101-re emelkedett, 550 embernél erősítették meg a vírusfertőzést, ebből 19-en felgyógyultak. Forrása: MTI Fotó/Brian Inganga