Háromszor gyorsabban terjed az ebola, mint a korábbi legdurvább járvány idején

Wessam Mankoula közölte azt is, hogy a két országban a megerősített ebolás megbetegedések száma 894, amelyek döntő többségét, 875-öt a Kongói Demokratikus Köztársaságban regisztrálták. Csütörtökig 74 embernek sikerült kigyógyulnia a betegségből. Elmondta, hogy az ország keleti tartományaiban vasárnap óta 38 százalékkal nőtt a megerősített fertőzések száma, így a helyi egészségügyi hatóságok messze vannak attól, hogy kézben tartsák a helyzetet.
Kiemelte, hogy egyetlen korábbi ebolajárványban sem volt ilyen magas az első hónapban megerősített fertőzések száma.
Az idei járványban eddig háromszor annyi fertőzést erősítettek meg, mint a terjedési sebesség szempontjából eddig első helyen álló, 2000-ben kitört járvány első hónapjában, amikor 281 megbetegedést regisztráltak.
Wessam Mankoula kitért arra, hogy a kontakt-követés révén felderített fertőzések száma alacsony, hiszen a jelenleg igazoltan ebolával kezelt betegekkel kapcsolatba került személyek közül csak 4112 esetében végeznek aktív követést, miközben a valós kontaktok száma 17-35 ezerre tehető.
A tisztségviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a járványkezeléshez anyagi segítséget ígérő donor-országok által korábban felajánlott 910 millió dollárból (278,4 milliárd forint) az eddig átutalt összegek a 90 millió dollárt sem érik el; ezért egyeztetni fog a donor-országokkal arra kérve őket, hogy teljesítsék vállalásaikat.
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére vonatkozóan május 15-én hirdették ki az ebolavírus Bundibugyo nevű variánsa okozta járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen nincs vakcina vagy specifikus kezelés. A védekezést jelentősen megnehezíti, hogy a járvány epicentruma, a kongói Ituri tartomány nehezen megközelíthető, a rossz állapotú utak és a fegyveres csoportok által okozott bizonytalan biztonsági helyzet miatt.
Címlapkép: Kenyaiak tiltakoznak az Egyesült Államok Laikipia légibázisán létesítendő ebolakarantén ellen a támaszponttal szomszédos Nanyukiban 2026. június 9-én. A kenyai legfelsőbb bíróság május 29-én közölte, hogy egyelőre nem engedélyezi a központ megnyitását, amelyet a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt és esetleg ebolavírussal megfertőződött amerikaiak számára alakítottak ki. Az egy hónapja tartó kongói ebolajárvány halálos áldozatainak száma 101-re emelkedett, 550 embernél erősítették meg a vírusfertőzést, ebből 19-en felgyógyultak. Forrása: MTI Fotó/Brian Inganga
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