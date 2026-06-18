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Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét
Globál

Hatalmas döntést hozott az európai ország: Ukrajnának adhatja az összes vadászgépét

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Belgium az idén hét F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának – jelentette be Theo Francken belga védelmi miniszter a brüsszeli NATO-miniszteri találkozó előtt. Brüsszel a korábbi ígéreteihez képest jelentősen kibővíti a szállítmányt, és a tervek szerint hosszabb távon a teljes belga F-16-os flottát átadná Kijevnek - írja az Ukrajinszka Pravda.

Francken elmondta, hogy

a hét gépből hármat bevetésre kész, hadra fogható állapotban adnak át,

a fennmaradó négyet pedig alkatrész-utánpótlásként használhatja majd az ukrán légierő a már meglévő vadászgépeihez. A belga miniszter kiemelte, hogy az F-16-osok rendkívül hatékonynak bizonyultak a Sahed típusú drónok és a szárnyas rakéták elleni védekezésben.

Belgium korábban mindössze négy, nem üzemképes gép átadását vállalta alkatrészforrásként. A szállítást eredetileg a 2025-2026-os időszakra tervezte, ám eddig egyetlen vadászgépet sem adtak át Ukrajnának.

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A védelmi miniszter azt is bejelentette, hogy

javaslatot tesz a kormánynak a teljes belga F-16-os flotta átadására az elkövetkező években.

Különböző források szerint Belgium jelenleg több mint 40 ilyen típusú vadászgéppel rendelkezik.

Az átadás ideje elsősorban attól függ, hogy az újonnan megrendelt F-35-ösök mikor állnak hadrendbe, mivel Belgiumnak kiemelt szerepe van a NATO nukleáris doktrínájában, így saját légvédelmi képességeit folyamatosan fenn kell tartania.

Az F-35-ös harci repülők leszállítása ugyanakkor késik a gyártó miatt, ami közvetlenül befolyásolhatja a teljes belga F-16-os flotta átadásának menetrendjét is.

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