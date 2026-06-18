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Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi
Globál

Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi

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A Lockheed Martin jelentősen továbbfejlesztette a HIMARS rakéta-sorozatvetőt, így az új változat immár kétszeres tűzerőt kínál, miközben légvédelmi feladatok ellátására is alkalmassá vált - jelentette a RBK.

A fejlesztés eredményeként létrejött rendszer a HIMARS FLEX nevet kapta. A legfontosabb újítás, hogy a jármű a szabványos M1140-es alvázán az eddigi egy helyett mostantól két indítókonténert képes szállítani. Ezáltal egyszerre akár 12 GMLRS irányított rakétát is magával vihet, ami tűzerő tekintetében a nehezebb, lánctalpas M270-es rakéta-sorozatvetővel teszi egyenértékűvé a rendszert.

A megnövelt kapacitásnál is lényegesebb változás, hogy az eszköz teljesen új fegyvertípusok indítására is alkalmas.

Az új konfigurációnak köszönhetően a HIMARS FLEX légvédelmi és rakétavédelmi rakétákat is kilőhet, köztük a Patriot-rendszerekből ismert, nagy pontosságú PAC-3-as rakétákat. Ez lehetővé teszi, hogy a platform a földi célok megsemmisítése mellett teljes értékű légvédelmi rendszerként is működjön, amely képes elfogni az Iszkander ballisztikus és a Kindzsal aeroballisztikus rakétákat is.

A gyártó két fő harci konfigurációt mutatott be, amelyek közül az egyik 12 GMLRS rakétát tartalmaz földi célok ellen, míg a másik nyolc légvédelmi rakétát a légi fenyegetések elhárítására. A Lockheed Martin közleménye kiemeli, hogy a 'tüzelj és fuss' harcászat, a megnövelt lőszerkészlet, a gyors újratöltés, valamint az opcionális autonóm működés együttesen jelentősen növeli a rendszer túlélőképességét a vitatott légterű környezetben, megnehezítve az ellenség célzási tevékenységét. A HIMARS FLEX az Integrated Battle Command System (IBCS) elnevezésű integrált harcvezetési hálózathoz is csatlakoztatható, így

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a céladatokat bármely kompatibilis radar vagy szenzor szolgáltathatja, vagyis az indítójárműnek nem szükséges közvetlenül egy Patriot radarrendszerhez kapcsolódnia.

Kapcsolódó fejlemény, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter egy újabb, 400 millió dolláros katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, amelyet a légvédelmi rendszerek megerősítésére és Patriot rakéták beszerzésére fordítanak. Donald Trump amerikai elnök pedig azt tervezi, hogy az amerikai hadiipari vállalatoknak licencalapú gyártást javasol az Európai Unió tagállamaiban és Ukrajnában.

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