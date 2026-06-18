Hatalmas fejlesztést kapott az ukrajnai sztárfegyver: ezzel már a legveszélyesebb orosz rakétákat is leszedi

A fejlesztés eredményeként létrejött rendszer a HIMARS FLEX nevet kapta. A legfontosabb újítás, hogy a jármű a szabványos M1140-es alvázán az eddigi egy helyett mostantól két indítókonténert képes szállítani. Ezáltal egyszerre akár 12 GMLRS irányított rakétát is magával vihet, ami tűzerő tekintetében a nehezebb, lánctalpas M270-es rakéta-sorozatvetővel teszi egyenértékűvé a rendszert.
A megnövelt kapacitásnál is lényegesebb változás, hogy az eszköz teljesen új fegyvertípusok indítására is alkalmas.
Az új konfigurációnak köszönhetően a HIMARS FLEX légvédelmi és rakétavédelmi rakétákat is kilőhet, köztük a Patriot-rendszerekből ismert, nagy pontosságú PAC-3-as rakétákat. Ez lehetővé teszi, hogy a platform a földi célok megsemmisítése mellett teljes értékű légvédelmi rendszerként is működjön, amely képes elfogni az Iszkander ballisztikus és a Kindzsal aeroballisztikus rakétákat is.
A gyártó két fő harci konfigurációt mutatott be, amelyek közül az egyik 12 GMLRS rakétát tartalmaz földi célok ellen, míg a másik nyolc légvédelmi rakétát a légi fenyegetések elhárítására. A Lockheed Martin közleménye kiemeli, hogy a 'tüzelj és fuss' harcászat, a megnövelt lőszerkészlet, a gyors újratöltés, valamint az opcionális autonóm működés együttesen jelentősen növeli a rendszer túlélőképességét a vitatott légterű környezetben, megnehezítve az ellenség célzási tevékenységét. A HIMARS FLEX az Integrated Battle Command System (IBCS) elnevezésű integrált harcvezetési hálózathoz is csatlakoztatható, így
a céladatokat bármely kompatibilis radar vagy szenzor szolgáltathatja, vagyis az indítójárműnek nem szükséges közvetlenül egy Patriot radarrendszerhez kapcsolódnia.
Kapcsolódó fejlemény, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter egy újabb, 400 millió dolláros katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, amelyet a légvédelmi rendszerek megerősítésére és Patriot rakéták beszerzésére fordítanak. Donald Trump amerikai elnök pedig azt tervezi, hogy az amerikai hadiipari vállalatoknak licencalapú gyártást javasol az Európai Unió tagállamaiban és Ukrajnában.
Címlapkép forrása: Portfolio
Teljesen átalakul a budapesti városkép: döntött a főváros, leszedik az összes óriásplakátot
Ráadásul a többi hirdetőfelületet is drasztikusan visszavágják.
Itt a sorsdöntő nap, trónfosztás jöhet az európai nagyhatalomban – Egy kisvárosnyi ember dönthet az egész ország sorsáról
Már holnapra kiderülhet, lesz-e új vezető.
Így változnak az OEP finanszírozási döntései – Megszólalt az újjászülető szervezet leendő vezetője
Kaló Zoltán egy konferencián tartott előadást.
Újabb rendészeti csúcsvezetőket menesztett a Belügyminisztérium: az NVSZ és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője is távozik
Már az új vezetők neve is ismert.
Kisiklott egy vonat a szolnoki vonalon - Komoly korlátozásokra, pótlóbuszokra kell számítani
Az okok vizsgálatát megkezdték.
Példátlan tempóval rontott be az amerikai jegybankba az új elnök
Ősztöl új világ jöhet a globális piacokon.
Magyarország lemaradóban, hátrébb csúsztunk a versenyképességi listán
Részletes regionális körkép az IMD legfrissebb rangsora alapján.
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Követett részvények - 2026. június
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Magyarországon hullámzó az energiafüggőség, de az utóbbi évek trendje pozitív
Az energiafüggőség sokáig háttérbe szorult kérdésnek tűnt Európában, a 2022-es energiaválság azonban újra megmutatta, mekkora jelentősége van annak, hogy egy ország mennyire képes saját
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.