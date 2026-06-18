Illúzió lehet Trump nagy békéje: nem oldódott meg semmi, csak az a kérdés, mikor jön az újabb háború

A vártnál korábban, már szerdáról csütörtökre virradóra megjelent az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodás teljes szövege, rajta a két ország elnökének szignójával. Mindez azt jelenti, hogy valóban elkezdődhet a rendezés a Közel-Keleten, méghozzá a jelek szerint jóval inkább Teherán kedve szerint. A feszültség ezzel nem illant el, továbbra is ott van a levegőben egy újabb háború réme. Mutatunk néhány lehetséges esetet, ahogy újra elszabadulhat a pokol a régióban.

A Donald Trump amerikai, és Maszoúd Peszeskján iráni elnök által elfogadott megállapodás a szövegezés szerint nem sok jóval kecsegtette az Egyesült Államokat: nem igazán sikerült semmilyen eredetileg megfogalmazott célt elérni, miközben az iszlamista rezsim egy sor kedvezményt kapott. Ez papíron akár el is hozhatja a békét a térségben, azonban a rengeteg buktató miatt

a realitás azt diktálja, hogy csak átmeneti tűzszünetet értek el a felek.

Felvázolunk néhány olyan lehetséges forgatókönyvet, amely akár már a közeljövőben drasztikusan felülírhatja a „békés” helyzetet:

1. Iráni belső stabilitás borulása

Iránban a vezetési klíma a háború alatt alaposan megváltozott, a radikális katonai szárny minden elemzés szerint alaposan megerősödött. Több jel is arra mutat, hogy az óvatosabb, kompromisszumra törekvő politikai vezetés már hetekkel ezelőtt megállapodott volna, míg a Forradalmi Gárda néhány szélsőséges szemléletű parancsnoka még hosszasan folytatta volna a Hormuzi-szoros blokádját. Amint azt a bejelentés is mutatja, végül az előbbiek kerekedtek felül, Mohammed Bager Galibáf, az iráni parlament elnöke pedig már június 17-én arról beszélt, hogy a gazdaság felé kell fordítani a figyelmüket. Ez

a kijelentés egyszerre két potenciális gyújtópontra is felhívja a figyelmet: a fegyveresekre és a gazdasági gondokra.

This is new footage from the January 8 protest in Karaj.You literally can’t see the end of the crowd. Millions flooding the streets across Iran.The regime answered with bullets and machine guns.Over 40,000 civilians killed in less than 48 hours. pic.twitter.com/jT4vFh6JEu https://t.co/jT4vFh6JEu — Sana Ebrahimi Ledene (@__Injaneb96) April 9, 2026

Előbbi esetében nyilvánvaló, hogy lesznek olyanok, akik nem fogják jó szemmel nézni, hogy a teokrácia vezetői könnyedén visszavegyék az irányítást, kitolva őket a befolyásos döntéshozói pozíciójukból. Könnyen lehet, hogy ez komoly küzdelmet fog eredményezni az irányításért, kérdés, hogy ez a felszín alatt marad-e. Az iszlamista rezsimben a hatalmi harcok potenciális gyújtópontját éppen a másik égető probléma hozhatja el, vagyis a katasztrofális állapotban lévő gazdaság. Az országban már a háborút megelőzően tízezrek (egyes jelentések szerint akár milliós tömegek is) vonultak az utcára, hogy az elszabaduló infláció ellen tiltakozzanak. A helyzet fikarcnyit sem lett jobb, sőt, most sokkal rosszabb. Kérdés, hogy a társadalom elégedetlensége meddig fojtható el, vagy hogy a megállapodás hozni fog-e gyors és látványos eredményeket. Hozzá kell tenni, hogy az ország gazdasági szerkezetében gyökeres változásokra lenne szükség, ezek végrehajtása évekig is eltarthat (például a mezőgazdaság), így, ha sikerül is hirtelen jó gazdasági adatokat produkálni, vélhetően az is csak átmeneti lehet. A legnagyobb ellenségek pedig egészen biztosan ádáz figyelemmel követik majd az eseményeket.

2. A térségi feszültség bedurranása

A síita rezsim a győzelemmel felérő megállapodással a Közel-Kelet „erős emberévé” vált, ugyanakkor ezzel nem szerzett szövetségeseket. Galibáf szintén június 17-én egy blokk létrehozásáról kezdett elmélkedni, amelyet Kína patronálásával hoznának létre a Perzsa-öböl körül. Ezzel kifejezte Teherán szándékát:

nemzetközi formában is bebetonozni Irán térségi vezető pozícióját.

Azt nem tudni pontosan, hogy a legalább „300 milliárd dolláros” újjáépítési alap pontosan mit és hogyan fog tartalmazni, de szinte bizonyos, hogy ebben a térségi olajmonarchiák is részt fognak venni valamilyen formában. Az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai bizonyosan nem kedvelték meg Teheránt, főleg, hogy mindegyik országra rengeteg drónt és rakétát lőttek ki, súlyos károkat okozva.

Iran's Ghalibaf on China & others:We need some blocs. I'm saying clearly, these blocs must be formed. And in a way, they are already formed.Whatever bloc is formed, there are two definite countries in it; don't doubt it: China and Iran.I am moving along this path with… pic.twitter.com/gyoTaqEPZ8 https://t.co/gyoTaqEPZ8 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

A Perzsa-öböl hatalmai többször felvázolták a válaszcsapás lehetőségét, egyes jelentések szerint ilyenre sor is került, ám végül a békés megoldás mellett foglaltak állást. Ez a döntés azonban nem abból a szempontból született, hogy hirtelen összemelegedtek volna a nagy riválissal, hanem puszta kényszer:

vélhetően belátták, hogyha Amerika (és Izrael) nem bír Iránnal, akkor ők sem fognak.

A helyzet azt kívánta meg, hogy tűrjék a támadásokat, kiálljanak a konfliktus leállítása mellett, mivel a kormányzati költségvetés jelentős részét adó szénhidrogén-szállítmányokat minél gyorsabban meg kellett indítani. Azt viszont mindenki készpénznek veheti már most: minden egyes kormány azon fog dolgozni, hogy hatékony többrétegű védelmet építsen ki, és a szárazföldön keresztül is eljuthasson – lehetőleg biztonságban – minden exporttermékük, a Hormuzi-szoros megkerülésével. Ezt követően aligha marad bármilyen csipetnyi bizalom a tengerszorosnál, bár a forgalom az olcsóbb szállítási mód miatt vélhetően visszaáll. Viszont egy potenciális konfliktushelyzet esetén kifejezetten Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is bátrabban viselkedhet, ha már léteznek az alternatívák. Az még kérdés, hogy az újjáépítési alap pontosan milyen konstrukcióban valósul meg, mivel akár a gazdasági nyitás és térnyerés egyik szimbóluma is lehet, de az biztos, hogy

senki sem költ Iránra most boldogan.

3. Izrael elégedetlensége

Kétségtelenül az Egyesült Államok mellett Izrael a legnagyobb vesztese ennek a háborúnak. Amellett, hogy lényegében semmiféle célt nem sikerült teljesíteni, még a legfontosabb szövetségesükkel is alaposan megromlott a viszonyuk. Az ország az elmúlt években a gázai háborúval már alaposan lerontotta a nemzetközi megítélését, ám most ennél is komolyabb a helyzet, mivel jelek szerint a legnagyobb riválisa komoly győzelmet aratott. A jeruzsálemi politikai vezetés zsákutcába lavírozta magát:

érdekük lenne a háború folytatása, de nincs meg hozzá a szükséges fedezet.

A legfontosabb kérdést most talán nem is az jelenti, hogy a biztonsági helyzet miként alakul, hanem hogy milyen mélységig sikerült elrontani a kapcsolatokat a Fehér Házzal. Már a február 28-i támadást követően is arról jöttek a hírek, hogy kifejezetten Benjamin Netanjahu miniszterelnök siettette a műveletet Irán ellen, saját hírszerzési információkra hivatkozva. Miután Trumpot erről meggyőzte, de az események nem a várakozásoknak megfelelően alakultak, érezhetővé vált a törés Jeruzsálem és Washington között. A napokban az alkut bíráló izraeli politikusok ellen többször is hevesen kikelt a nyilvánosság előtt az amerikai elnök, ami végérvényesen jelzi az elhidegülést.

Israeli National Security Minister Ben-Gvir:We cannot stop destroying houses in southern Lebanon. We cannot stop, period. We cannot allow the population of southern Lebanon to return. ... We must continue to control the territory even if Trump disagrees.We are an… pic.twitter.com/vhHo7K1Ttv https://t.co/vhHo7K1Ttv — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Izraelben az álláspont ugyanakkor jottányit sem változott: Irán a legnagyobb ellenségük, emiatt az iszlamista rezsim vagy annak proxijai ellen katonai műveletekre is hajlandóak. A libanoni helyzet már előrevetítheti, hogy várhatóan csak átmeneti jelleggel gondolnak a fegyvernyugvásra, aztán majd folytatják tovább a küzdelmet. Bizonytalan ugyanakkor, hogy miképpen gondolnak erre:

A nemzetközi pénzügyi támogatás visszaesése szinte borítékolható, ezért át kell alakítani a szövetségi rendszerét. Az első tőkeerős partner ebben az Egyesült Arab Emírségek lehet, itt pedig összeérnek az Irán elleni érdekek: Abu-Dzabinak kellenek a legkorszerűbb fegyverek. Ez az önálló útra lépés függetlenítheti az ország döntéseit Amerika akaratától.

Az Izrael körüli szélsőségesek a megállapodástól felbátorodhatnak, ezt Jeruzsálem egyértelmű fenyegetésnek veheti, így folytatódhat – talán alacsonyabb intenzitással – az ellenük vívott harc. A korábbi forgatókönyvek azt bizonyították, hogy ez könnyen kiterjedhet.

A korábbi forgatókönyvek azt bizonyították, hogy ez könnyen kiterjedhet. Szinte biztos, hogy az ország minden lobbierejét be fogja vetni, hogy Washington jóindulatát visszaszerezze, bár kétséges, hogy egy ilyen blama után az amerikai politikai elit mennyire akarna egy konkrét katonai beavatkozást támogatni.

bár kétséges, hogy egy ilyen blama után az amerikai politikai elit mennyire akarna egy konkrét katonai beavatkozást támogatni. Készülnek arra is konkrét forgatókönyvvel, hogy kérészéletű lesz a megállapodás, ehhez direkt módon is hozzájárulnának a dél-libanoni területeken katonai műveletekkel. A cél világos lehet ezzel: elodázni a végleges alkut a konfrontáció kiélesítésével, majd az amerikai félidős választás utáni helyzet kihasználása a javukra. Az ország számára az is ideális lenne, ha a Hezbollah elleni csapásokkal kikényszerítenék Irán drasztikus ellenlépését, ami az Egyesült Államokat is visszarángathatná a konfliktushoz.

Az is kézenfekvő forgatókönyv lehet, hogy Izrael megváltoztatja a stratégiáját és a közvetlen katonai műveletek helyett más típusú beavatkozásokra vált, így például az eddigieknél is jobban felpörgeti a hírszerzési akciókat. Ez kiválthatja a rezsim már jól ismert taktikáját: proxik bevetése, drónok, ballisztikus rakéták. Teherán ráadásul fel is bátorodhat, jóval „lazábban” vetheti be a fegyverarzenálját, végső soron az sem kizárt, hogy ők indítják meg a műveletet.

4. Amerikai fordulat

Hiába hirdeti a Trump-kormányzat összes prominens tagja a háborús győzelmet, az ismeretek fényében az iráni megállapodást igen nehéz lesz eladni sikerként. A vereség ugyanakkor akár azt is eredményezheti, hogy a turbulensen változó amerikai politikai életben megnövekszik a revans vágya. Az biztos, hogy a megállapodás következtében az alapvetés nem változott meg lényegesen, Teherán maradt Amerika-ellenes, míg Washington a síita iszlamista hatalomban fogja látni az egyik legnagyobb riválisát. Ameddig ez a megközelítés nem alakul át lényegesen, addig

bármikor van arra esély, hogy a feszültség fegyveres összecsapásba torkollik.

A következő időszakban ennek az esélye valamelyest lecsökkenhet (persze, ha mindenki tartja magát az alkuban leírtakhoz), de ez egy szempillantás alatt megváltozhat.

President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF https://t.co/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

A Pentagon a következő években drasztikusan szeretné felfuttatni a fegyvergyártást, hogy pótolják a konfliktus során elhasznált mennyiséget, ez is alapot adhat az újabb akciónak. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy erre az amerikai hadseregnek más területeken is szüksége lehet, kifejezetten az elrettentő ereje helyreállításához.

A felsorolt forgatókönyvek közül az utolsó tűnik a legvalószínűtlenebbnek, az Egyesült Államok egyedül szinte biztosan nem menne megint ölre Iránnal. Annál nagyobb a valószínűsége, hogy a felsoroltak mindegyike szerepelni fog valamiképp egy esetleges háborús forgatókönyvben. Egy biztos:

aligha lett ettől a paktumtól most megoldva bármi is a térségben, és borítékolhatóan csak idő kérdése, hogy újra fegyverropogástól legyen hangos a Közel-Kelet.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images