Itt a sorsdöntő nap, trónfosztás jöhet az európai nagyhatalomban – Egy kisvárosnyi ember dönthet az egész ország sorsáról

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Sorsfordító napra ébredt az Egyesült Királyság: ma tulajdonképpen eldől, hogy új vezető kerülhet-e az ország élére, aki méghozzá tíz éven belül a hetedik lenne. Erről viszont nem a megszokott módon, azaz parlamenti választás útján fog dönteni valamennyi brit, hanem gyakorlatilag vétójogot kapott a választókorúak azon 0,1 százaléka, amely ma urnákhoz járul egyetlen egy választókerületben. Döntésük tehát az egész ország sorsát meghatározza, amit áldásként, de átokként is felfoghatnak a váratlan médiafigyelmet „élvező” helyiek. A helyzet egyszóval példa nélküli. Megválaszoljuk a tíz legfontosabb kérdést a makerfieldi időközi választással kapcsolatban, ami könnyedén Keir Starmer miniszterelnök bukását okozhatja.

1. Miért van ma választás?

Nagy-Manchester Makerfield nevű választókörzetében azután írtak ki időközi választást, hogy a kerület eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons májusban lemondott. A fiatal politikus, aki először 2024-ben került Westminsterbe, nem titkolta, hogy a távozással Andy Burnham manchesteri polgármester országos politikába való visszatérését kívánja elősegíteni.

Elvesztettük azok bizalmát, akiknek a szolgálatára a pártunkat létrehozták. […] Félreállok, hogy Andy Burnham hazatérhessen, megküzdhessen a parlamenti visszatérésért, és ha megválasztják, előmozdíthassa azt a változást, amely iránt országunk hangosan sóvárog

– fogalmazott Simons. Sokakat meglepett, hogy épp ő állt elő ezzel, hisz korábban Keir Starmer szövetségeseként tartották számon.

Burnham úgy érvelt, hogy „a rám leadott szavazat a Munkáspárt megújítását célzó szavazat lesz, mert a Munkáspártnak meg kell újulnia, ha vissza akarjuk nyerni az emberek bizalmát”. Kampányvideójában a Margaret Thatcher óta uralkodó neoliberalizmust és deindusztrializációt kárhoztatta, illetve a londoni elitet csepülte, amiért „magára hagyták a Makerfieldhez hasonló helyeket.”

Politics isn’t working for places like ours. I will change that.#AndyBurnham #ForUs pic.twitter.com/N6RsOlVkob https://x.com/hashtag/AndyBurnham?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) May 18, 2026

Bár eredetileg nem mondta ki egyértelműen, hogy Starmer kihívására készül, amint visszatér a parlament alsóházába, június elején tisztázta a helyzetet. Wes Streetingre utalva, aki májusban lemondott az egészségügyi miniszteri posztról, Burnham elmondta: ha már Streeting vezetői versenyt indított, ő is csatlakozna hozzá, mivel igyekszik „a lehető legmagasabb szinten képviselni” a választóit és „maximális hatalmat és befolyást biztosítani” nekik. Ezt tekinthetjük akár Burnham válaszának azokra a választói ellenérzésekre és vádakra, melyek szerint csak ugródeszkának akarja használni a jelöltséget az önös céljai érdekében.

Az egész időközi választási mizéria hátterében egyszóval az áll, hogy

Burnham nem „puccsolhatja meg” a kínlódó Starmert anélkül, hogy parlamenti képviselő lenne, a miniszterelnöknek ugyanis Westminsterben kell ülnie, nem a manchesteri tanácsban.

2. Kicsoda Andy Burnham?

Népszerű, karakteres városvezető, aki bejelentkezik a bajba került pártja megmentésére az utolsó pillanatban. Tartozhatna ez a leírás akár London egykori konzervatív polgármesteréhez, Boris Johnsonhoz is 2019 környékén, de nem.

Andy Burnham 2017 óta szolgál az észak-angliai Nagy-Manchester polgármestereként. 2021-ben a szavazatok kétharmadával, 2024-ben 63 százalékával választották újra.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy egész életében csakis a helyi politikában mozgott volna, sőt.

Először 2001-ben választották parlamenti képviselőnek, majd a New Labour térhódítása idején, 2005 és 2008 között több poszton szolgált Tony Blair kabinetjében. Gordon Brown kormányában először a kulturális, majd az egészségügyi tárcáért felelt.

Ezután 2010-ben, majd 2015-ben egyaránt indult a pártvezetői címért, de kudarcba ütközött mindkét alkalommal. Később a piacbarát Blair szöges ellentétének tekinthető, szocialista Jeremy Corbyn árnyék-belügyminisztereként tevékenykedett. Mint korábbi, életútját részletesebben taglaló cikkünkben írtuk, ideológiai alkalmazkodóképességét – amit kritikusai inkább köpönyegforgatásnak titulálnak – alátámasztja az a mostanra elcsépeltté vált vicc is, miszerint

egy blairista, egy brownista és egy corbynista besétál a kocsmába, mire a kocsmáros odafordul hozzá: Mit adhatok, Burnham úr?

3. Miért pont Burnhamből lehet kormányfő?

A rövid válasz: azért, mert

miközben a Munkáspárt és vele együtt Keir Starmer kormányfő népszerűsége rekordmélyre süllyedt, Burnham a legnépszerűbb politikus Nagy-Britanniában.

Burnham karizmája és kötetlen stílusa alapvető kontrasztot teremt azzal a karót nyelt Starmerrel, akiről miniszterelnöksége alatt bebizonyosodott, hogy politikai ösztönei és kommunikációs képességei is hagynak némi kívánnivalót maguk után.

Burnham népszerűségi előnye kimagaslóbb volt a makerfieldi kampány előtt, de még mindig nem panaszkodhat emiatt: a YouGov a polgármester nettó megítélését -7 százalékpontra mérte, miközben a konzervatívok zászlóvivője, Kemi Badenoch -10, a Reform UK vezetője, Nigel Farage -30, Starmer pedig -38 ponton áll a ranglistán. A More in Common kutatása rávilágít Starmer elutasítottságára és Burnham vonzerejére: még a városvezető makerfieldi szavazói körében is -16 pont a kormányfő megítélése, azaz

rengeteg olyan Burnham-szimpatizáns akad, akik Starmerből nem kérnek, köszönik.

Another way of looking at how strong Burnham’s personal vote is in Makerfield. Starmer has net negative favourability even among those planning on voting Labour. Meanwhile a Burnham has net approval of 99 (!) among Makerfield Labour voters. pic.twitter.com/TGjItHk045 https://t.co/TGjItHk045 — Luke Tryl (@LukeTryl) June 15, 2026

A Munkáspárton belül tehát nem véletlenül gondolják úgy sokan, hogy ha bárki is képes kihúzni őket a csávából, az csak Burnham lehet. Meglátjuk, hogy a személyes népszerűsége és helyi beágyazottsága elég lesz-e ahhoz, hogy – dacolva a Labour pártimidzsének megkopásával – behúzza Makerfieldet az országos felmérésekben egyébként jobban álló Reform UK-jel szemben.

Burnham hitelességét főként az adja, hogy

közvetlenül választott városvezetőként távol tudott maradni pártja elutasított kormányától, miközben „saját birodalmát” építgette:

szó szerint, Manchester ugyanis hatalmas fellendülésnek indult a regnálása alatt, és a brit gazdasági növekedés dupláját produkálta várostérségként. Burnhamhez legtöbben a tömegközlekedést integráltan fejlesztő Bee Network létrehozását kötik, amely önkormányzati irányítás alá vonta a buszhálózatot, de a magánüzemeltetőket megtartotta. A Covid-korlátozások idején ráragadt az „Észak királya” cím, ugyanis felvette a kesztyűt a konzervatív kormánnyal, így már-már az egész perifériára szorult régió hangjává nőtte ki magát a dél-angliai centrummal szemben.

4. Miért most jött el Burnham ideje?

Burnhamról tulajdonképpen egy éve pletykálják már, hogy Starmer kihívására készülhet a párt-, illetve az ország vezetéséért. Kezdetben a Munkáspárt – Starmer alatt háttérbe szorított – „puha balos” szárnya tűnt a legnyitottabbnak a hatalomátvételére, így amikor már a tavaly őszi pártkonferencia alatt inogott a kormányfő széke, Burnham korántsem leplezte igazán az ambícióját. Végül akkora port kavart azzal a kijelentésével, hogy a Downing Streetnek nem szabadna kiszolgáltatnia magát a kötvénypiac szeszélyeinek, ami már visszafelé sült el, és egy ideig inkább meghúzta magát.

Ahhoz azonban, hogy Burnham ringbe tudjon szállni Starmer posztjáért, nem elég az ambíció, parlamenti képviselőnek is kell lenni a pártszabály alapján. Az 56 éves politikus legelőször idén januárban próbált mandátumhoz jutni, hogy megfeleljen ennek az előírásnak, ekkor ugyanis a szintén Manchester-környéki Gorton és Dentonban üresedett meg egy alsóházi hely. A Munkáspárt végrehajtó bizottsága – benne az egzisztenciális fenyegetéstől tartó Starmerrel – viszont nem hagyta jóvá Burnham indulását, arra hivatkozva, hogy rá a város élén van szükség és egy új, előrehozott polgármesterválasztás túl sokba kerülne.

Azt a közel száz évig, megszakítás nélkül munkáspárti kézen lévő körzetet februárban elveszítette a Labour, és nem elég, hogy a Zöldek diadalmaskodtak, a Reform UK futott be másodikként, ami jól szemléltette a balközép kormánypártot bal- és jobboldalról egyaránt kutyaszorítóba fogó populisták előretörését.

A történelmi bukta megismétlődött májusban

a helyhatósági választáson Angliában, illetve a törvényhozási voksolásokon Skóciában és Walesben, még közelebb lökve Starmert a szakadékhoz. Ezek fényében a párton belül meggyengült miniszterelnök már nem akadályoz(hat)ta meg másodjára is, hogy Burnham elinduljon Makerfieldben és potenciálisan kihívja őt.

Keir Starmer a 2024-es parlamenti választáson hatalmas többséget szerzett, de úgy látszik, csak két évig kormányozhat. Fotó: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

5. Van esély a Munkáspárt győzelmére?

A közvélemény-kutatások alapján bőven, bár valószínűleg nem akkora fölénnyel, mint 2024-ben. A Labour akkor 13 pontot vert a Reform UK jelöltjére,

a mostani felmérések pedig 3 és 12 pont közötti előnyt hoztak ki Burnham számára.

Mivel a brit választási rendszer a first-past-the-post („győztes mindent visz”) elvre épül, azé a mandátum, aki a legtöbb szavazatot szerzi, legyen szó akár egyetlen voksnyi különbségről. Második forduló nincs, és nem szükséges az abszolút többség (50% +1 szavazat) sem.

6. Mit kell tudni Makerfieldről?

A Makerfield elnevezésű kerülethez több település tartozik, köztük Lancashire egykor kulcsfontosságú bányászvárosai, Wigan és Ashton-in-Makerfield. A Manchester és Liverpool között fekvő körzetet hagyományosan a Munkáspárt történelmi bástyái közé, az észak-angliai „vörös falhoz” sorolták. Lakossági összetétele az országos átlagosnál fehérebb, a legtöbben munkásosztálybeli háttérrel rendelkeznek, ám lakosai túlnyomórészt az Európai Unió elhagyására voksoltak a 2016-os népszavazáson.

Mindebből kiolvasható, hogy olyan típusú területről beszélünk, ahonnan a Reform UK az elmúlt években egyre csak szorította ki a Labourt.

Így Burnham győzelme e téren is reményt adhat a kormánypártnak, hogy nincs minden veszve Farage-ékkal szemben. Egy biztos: bár összesen 14 jelölt neve szerepel a szavazólapon, ezen a két párton kívül nem fog senki labdába rúgni a mai napon.

7. Hogy áll Nigel Farage pártja?

Egyáltalán nem rosszul, hisz csak 3 pontos a lemaradásuk egyes pollok alapján, viszont a legtöbben Burnhamet tekintik favoritnak, még ha kiélezetten is alakul a verseny. Említettük már a Reform UK-nek kedvező tendenciákat a térségben, míg felmérésből nem készült sok, az időközi választások pedig híresek kiszámíthatatlanságukról.

Bár tény, ami tény: amennyire Burnham személye nyerheti meg a küszködő Munkáspártnak a körzetet, a Reform UK esetében sokkal inkább a pártlogó viszi a hátán a jelöltet.

Nigel Farage jobboldali populista tömörülése, amely azt ígérte, hogy apait-anyait belead Makerfield elhódításába, Robert Kenyon vízvezeték-szerelőt és frissen megválasztott városi tanácsnokot indítja. Noha rutintalan, Kenyon a kétségkívül erős helyi kötődését hangsúlyozza a saját pecsenyéjét sütögető karrierpolitikussal – értsd: Burnhammel – szemben. (Bár Burnham valóban nem a választókerületen belül született, mint Kenyon, túlzás lenne azt mondani, hogy nem környékbeli, a gyerekei például ide jártak iskolába.)

Kenyon azonban nem futott hibátlan kampányt, az utóbbi hetek lényegében a múltból előásott, korábban törölt internetes posztjairól szóltak. Volt, amelyben nyíltan szexistának vallotta magát; egyszer azt írta, hogy a nők nem tudnak vezetni; megesett, hogy egy közismert tévés műsorvezetővel kapcsolatos szexuális fantáziára bólogatott; de belemászott a covidvitába; a Krím elcsatolását „jogosnak” vélte orosz szempontból, és a brexit mellett kampányolókat „nacionalista húgyot” terjesztőknek titulálta. A Reform UK kiállt a jelöltjük mellett, aki elismerte a „durva” bejegyzéseket, de bocsánatot nem kért. Ehelyett Kenyon úgy próbálta elütni a felháborodást, hogy mindez csak arra bizonyíték, nem profi politikusként kezdte.

Local people deserve a local champion. Go out and make your voice heard tomorrow. pic.twitter.com/pL4ui0Uxrp https://t.co/pL4ui0Uxrp — Cllr Rob Kenyon (@RobKenyonReform) June 17, 2026

Mindazonáltal, ha a Farage-pártnak összejönne a győzelem – azaz sikerülne megakadályozniuk, hogy Burnham beüljön a parlamentbe, majd ezáltal átvegye a Munkáspárt vezetését –

az történelmi diadallal érne fel számukra.

Westminsteri frakciójuk ezzel kilencfősre nőne. Ellenben ha a Labour szemszögéből nézzük, a makerfieldi vereség akár beverheti az utolsó szöget a párt koporsójába. A Munkáspárt valószínűleg kétségbeesett és kaotikus belharcba süllyedne Burnham veresége esetén, aki mögött többé-kevésbé konszenzus látszódott kialakulni. Ha még neki sem jön össze, miben reménykedhet egy mezei munkáspárti képviselő a következő, 2029-es választáson a Reformmal szemben?

8. Befolyásolhatja a versenyt a radikális jobboldal megosztottsága?

Úgy tűnik, fennáll annak az esélye, hogy igen. A felmérések tükrében ugyanis Rupert Lowe vezette Restore Britain (Állítsuk vissza Nagy-Britanniát) akár 8 százalékos eredményt is elérhet Makerfieldben.

Ha a Munkáspárt és a Reform közötti különbség kisebb lesz, mint a Restore szavazataránya, sokan méltatlankodhatnak majd Farage pártjában, hogy a náluk még radikálisabb Restore-on „múlhatott a győzelem”.

Ha így történne, a Reform kénytelenné válhat keményvonalasítani magán, ám ezzel a mérsékeltebb szavazóit lökheti el magától.

A Norfolk egyik körzetét képviselő, exreformos Rupert Lowe 2025-ban alapított saját pártot, miután személyes és politikai okokból összeveszett Farage-zsal. A Restore a Reform UK-nél is bevándorlásellenesebb álláspontot képvisel, erősen aggódik az „őshonos brit” születésszámok visszaesése miatt, illetve tömeges kitoloncolásokat és „remigrációt” szorgalmaz. A Telegraph nemrég arról írt, hogy nyíltan fehér felsőbbrendűségi nézeteket valló, betiltott neonáci csoportokhoz köthető aktivisták is segítik a párt finanszírozását. A Restore mellett egyébként kiállt a Farage-ból úgyszintén kiábrándult Elon Musk is.

Elon Musk has backed Restore Britain, the rival Right-wing party to Reform, before the Makerfield by-election.It means the division on the Right threatens to cost Reform victory and hand the seat to Andy Burnham and the Labour.: https://t.co/Vwbb17NWRc pic.twitter.com/rQZFg8wDWM https://t.co/Vwbb17NWRc — The Telegraph (@Telegraph) May 24, 2026

9. Ha győz, biztos, hogy Burnham váltja Starmert?

Ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, bár pár kérdés még megválaszolatlan. Hivatalos pártvezetői kihívásra még nem került sor, ehhez a parlamenti frakció ötödének, legalább 81 munkáspárti képviselőnek a támogatása szükséges. (Ha bármely parlamenti ciklus közepén vezetőváltás történik a kormánypárt élén, a brit rendszerben az új pártvezér kormányfővé is avanzsálódik.) Ha megvan a 81 szignó, a párttagság szavaz arról, hogy a regnáló vezető vagy a ringbe szálló jelöltek közül valamelyik folytassa a Munkáspárt élén. Már amennyiben a hivatalban lévő pártvezető nem lép vissza.

Starmer eddig ragaszkodott ahhoz, hogy nem „sétál el a kihívástól” és küzdeni fog, de jelenleg úgy tűnik, ez nem több, mint szélmalomharc lenne.

Sajtóinformációk szerint Burnham a káosz elkerülése végett afelé hajlik, hogy megvárná, amíg Starmer magától lemond, ő maga nem feltétlenül hívná ki a pástra. Így talán nyugodtabb átmenetre lenne lehetőség, amit az is alátámaszt, hogy Burnham állítólag arra kérte Starmer minisztereit, a stabilitás érdekében ne kezdjenek rögvest tömeges lemondásba, amennyiben győzne Makerfieldben. Bekavarhat viszont a képbe a volt egészségügyi miniszter, Wes Streeting, akinek szintén a Downing Streetre fáj a foga.

Előfordulhat, hogy Streeting kezdeményezné elsőként a versenyt, amibe Burnham később szállna be. Ez esetben természetesen felmerülne, hogy nincs-e koordináció a két kihívó között. Mivel egy Streeting–Burnham-meccsben a kutatások alapján a manchesteri polgármester vinné toronymagasan a pálmát, Streeting részéről logikus lenne, ha egy magas kormányzati posztért cserébe visszalépne az esélyesebbik javára.

(Persze ha Burnham veszít, Streeting és a többi esetleges utódjelölt – például Angela Rayner volt miniszterelnök-helyettes és Ed Miliband energetikai miniszter – előtt teljesen kinyílik a mezőny, az ő harcuk azonban jóval véresebb lenne, főleg egy párt szintű, monumentális csalódás után).

Starmer mindenesetre még tegnap is próbálta menteni menthetőt:

óva intette Burnhamet az azonnali kihívástól, és befolyásos kabinetpozícióval próbálta kiengesztelni, ha sikerrel járna Makerfieldben. A manchesteri polgármester valószínűleg nem éri be ennyivel.

10. Mi jöhet egy Burnham-kormánytól?

Radikális (szak)politikai irányváltást a legtöbben nem várnak, sőt, a pletykák szerint nem kizárt, hogy több miniszter maradna a székében. Ráadásul a Munkáspárt 2024-es manifesztója, ami végrehajtására felhatalmazást kaptak, kötné valamennyire Burnham kezét, ezt a béklyót pedig csak előrehozott parlamenti választással rázhatná le magáról felháborodás nélkül. (A pletykák természetesen már beindultak erről Westminsterben.)

A munkáspárti képviselők elsősorban egy koherens vízióra, kevésbé feddhető, hatékonyabb döntéshozatalra és megnyerő kommunikációra vágynának az új miniszterelnöktől, egyszóval csupa olyan dolgokra, amikben Starmer nem túlzottan brillírozott. Burnham „manchesterizmusként” hivatkozik saját –halovány – ideológiájára, amit állítása szerint polgármesterként töltött évei inspiráltak.

Lehetsz úgy üzletpárti, hogy közben szeretnéd, hogy a növekedésből több hozadék kerüljön vissza a közösségeinkbe

– foglalta össze saját szavaival. Az alapvető közszolgáltatások köztulajdonba vételét tehát olyan üzletbarát hozzáállással vegyítené, amely nem riad el a külföldi befektetőktől sem. Kritikusai persze kiemelik, hogy már kampánya során belefutott jó néhány pálfordulásba, például az újbóli EU-s csatlakozás vagy a kötvénypiacokkal kapcsolatban. Ami látszólag biztosra vehető a közszolgáltatások feletti kontroll visszaszerzésén túl, hogy Burnham az önkormányzatiság (devolution) megerősítésére és az infrastruktúra-fejlesztési beruházásokra kíván hangsúlyt fektetni, és akár el tudná képzelni az arányos választási rendszer bevezetését a jövőben.

makerfield 76 ezer szavazója ma este 10-ig adhatja le szavazatát, eredmény akár már péntek hajnalban várható.

Meglátjuk, hogy az Észak királya beveszi-e Westminstert, és aztán sikerül-e megtartania népszerűségét és esetleg különb utat bejárnia miniszterelnökként, mint a bel-, illetve külföldi válságok sora által gúzsba kötött munkáspárti és konzervatív elődjeinek.

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