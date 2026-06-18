Itt az eredmény: győzött a miniszterelnök pártja a válság sújtotta államban, de még messze a kiút a patthelyzetből

Az Albin Kurti miniszterelnök vezette Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte meg a június 7-i előrehozott parlamenti választásokat Koszovóban - közölte az ország választási bizottsága a végleges eredményeket ismertetve.

A választási bizottság szerda esti tájékoztatása szerint

a miniszterelnök pártja a voksok 47,13 százalékát szerezte meg. Ez a 120 fős parlamentben 53 helyre lesz elegendő.

A második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 19,44 százalékával (22 képviselői hely),

volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 19,44 százalékával (22 képviselői hely), a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 16,69 százalékkal (18 hely).

Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 6,74 százalékot (7 képviselői hely) szerzett meg.

volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 6,74 százalékot (7 képviselői hely) szerzett meg. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott 10 hely közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

Koszovóban azért tartottak előrehozott parlamenti választásokat, mert

a legutóbbi, tavaly február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.

A kormányalakításhoz az Önrendelkezésnek koalíciós partnereket kell találnia, de nem feltétlenül kell koalícióra lépnie az albán pártokkal – amelyek korábban már kijelentették, hogy nem szeretnének együtt kormányozni Albin Kurti pártjával –, hanem elegendő a kisebbségi képviselőkkel megegyeznie.

Ám a köztársaságielnök-választáshoz ismét kétharmados támogatásra lesz szükség, így konszenzusra kell jutni az esetleges ellenzékkel is, hiszen a 120 fős törvényhozás 81 politikusának szavazata kell ahhoz, hogy megválasszák az ország új államfőjét.

Az utóbbi 16 hónapban három parlamenti választást tartottak Koszovóban.

A 2025. februári választáson az Önrendelkezés szerezte meg a legtöbb voksot, de a kormányalakítási kísérletek rendre kudarcot vallottak, ami hónapokra politikai patthelyzetet teremtett az országban. A tavaly decemberi előrehozott választástól a válság megoldását remélték, Albin Kurtit idén februárban választották meg miniszterelnöknek, ám miután a parlamentnek májusban nem sikerült megválasztania az új köztársasági elnököt, ismét előrehozott választást írtak ki.

Címlapkép forrása: MTI