Készül a félelmetes, 1000 kilométeres hatótávolságú csodafegyver, de egyelőre senki sem akarja megvenni

A vállalat képviselői a párizsi Eurosatory védelmi kiállításon megerősítették, hogy az LCM-programra még egyetlen ország sem adott le megrendelést – derül ki a német Hartpunkt tudósításából. A fejlesztési ütemterv ennek ellenére változatlan, így

a fegyvert a tervek szerint 2030 körül állítják hadrendbe.

Figyelemre méltó részlet, hogy míg magát a rakétát állami forrásokból kívánják finanszírozni, az indítóeszközt az MBDA saját költségén fejleszti.

A program nem tűnik kiemelt prioritásnak, hiszen a fejlesztés évekre elnyúlik annak ellenére, hogy a fegyver nem tiszta lappal indul, hanem a már meglévő MdCN (Missile de Croisière Naval) haditengerészeti cirkálórakétára épül. A projekt teljes megjelölése – NCM-LCM Mk2 – is erre utal. Az új eszköz szárazföldi és tengeri platformokról egyaránt bevethető lenne. Az MdCN maga is a Storm Shadow és SCALP család mélyreható továbbfejlesztéseként született, így az MBDA egy már kiforrott technológiai alapra építkezik.

Az LCM hagyományos, nagy hatótávolságú cirkálórakéta lesz, amelynek hatósugara meghaladja az 1000 kilométert. Méreteit a Sylver A70 függőleges indítórendszer cellája határozza meg, ami nagyjából 7 méteres hosszúságot jelent. A részletes teljesítményjellemzőket nem hozták nyilvánosságra, de az MdCN paraméterei, például a 250 kilogrammos harci rész és a legfeljebb 800 km/órás sebesség, jó kiindulópontot jelenthetnek.

Az Eurosatory kiállításon bemutatott makett alapján az LCM képalkotó infravörös önirányító fejet kap a végfázisú rávezetéshez, ami más MBDA cirkálórakéta-programoknál is bevált megoldás. A fegyver ugyanakkor nem alkalmazza a következő generációs Stratus lopakodó cirkálórakétára tervezett szögletes törzskialakítást. A Stratus a Storm Shadow és SCALP fegyverek jövőbeli leváltására készül. Érdemes megjegyezni, hogy

az MBDA nemrégiben jelentett be együttműködést az ukrán Lucs állami tervezőirodával a Neptun 2 cirkálórakéta fejlesztésére.

Feladatprofiljában és tervezett képességeiben a jövőbeli ukrán fegyver az LCM közvetlen versenytársává válhat.

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