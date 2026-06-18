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Készül a félelmetes, 1000 kilométeres hatótávolságú csodafegyver, de egyelőre senki sem akarja megvenni
Globál

Készül a félelmetes, 1000 kilométeres hatótávolságú csodafegyver, de egyelőre senki sem akarja megvenni

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Az MBDA európai rakétakonzorcium továbbra sem talált megrendelőt a Land Cruise Missile (LCM) elnevezésű, szárazföldi indítású cirkálórakétájára, amelyet még 2024-ben mutattak be, és amelynek hatótávolsága meghaladja az 1000 kilométert - írta a Defence Express.

A vállalat képviselői a párizsi Eurosatory védelmi kiállításon megerősítették, hogy az LCM-programra még egyetlen ország sem adott le megrendelést – derül ki a német Hartpunkt tudósításából. A fejlesztési ütemterv ennek ellenére változatlan, így

a fegyvert a tervek szerint 2030 körül állítják hadrendbe.

Figyelemre méltó részlet, hogy míg magát a rakétát állami forrásokból kívánják finanszírozni, az indítóeszközt az MBDA saját költségén fejleszti.

A program nem tűnik kiemelt prioritásnak, hiszen a fejlesztés évekre elnyúlik annak ellenére, hogy a fegyver nem tiszta lappal indul, hanem a már meglévő MdCN (Missile de Croisière Naval) haditengerészeti cirkálórakétára épül. A projekt teljes megjelölése – NCM-LCM Mk2 – is erre utal. Az új eszköz szárazföldi és tengeri platformokról egyaránt bevethető lenne. Az MdCN maga is a Storm Shadow és SCALP család mélyreható továbbfejlesztéseként született, így az MBDA egy már kiforrott technológiai alapra építkezik.

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Az LCM hagyományos, nagy hatótávolságú cirkálórakéta lesz, amelynek hatósugara meghaladja az 1000 kilométert. Méreteit a Sylver A70 függőleges indítórendszer cellája határozza meg, ami nagyjából 7 méteres hosszúságot jelent. A részletes teljesítményjellemzőket nem hozták nyilvánosságra, de az MdCN paraméterei, például a 250 kilogrammos harci rész és a legfeljebb 800 km/órás sebesség, jó kiindulópontot jelenthetnek.

Az Eurosatory kiállításon bemutatott makett alapján az LCM képalkotó infravörös önirányító fejet kap a végfázisú rávezetéshez, ami más MBDA cirkálórakéta-programoknál is bevált megoldás. A fegyver ugyanakkor nem alkalmazza a következő generációs Stratus lopakodó cirkálórakétára tervezett szögletes törzskialakítást. A Stratus a Storm Shadow és SCALP fegyverek jövőbeli leváltására készül. Érdemes megjegyezni, hogy

az MBDA nemrégiben jelentett be együttműködést az ukrán Lucs állami tervezőirodával a Neptun 2 cirkálórakéta fejlesztésére.

Feladatprofiljában és tervezett képességeiben a jövőbeli ukrán fegyver az LCM közvetlen versenytársává válhat.

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