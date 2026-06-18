Az európaiak egyértelműen ragaszkodnak ahhoz, hogy a háborúnak folytatódnia kell. Ráadásul egy teljesen téves, hamis feltevés vezérli őket, miszerint a harctéri helyzet állítólag az ukrán erők javára változik, ami kategorikusan nem igaz

- fejtette ki véleményét az oosz-ukrán háború állásáról Vlagyimir Putyin tanácsadója.

Usakov továbbá kijelentette, a G7-csúcstalálkozón a "kedvezőtlen" befolyással bíró európaiak "nem segítő, sőt, káros ötletekkel bombázták" Donald Trumpot. A Kreml embere szerint viszont

Trump határozott politikus, aki kitart a nézetei mellett.

Usakov közölte, a franciaországi csúcs óta a Kreml még nem lépett kapcsolatba a Trump-adminisztrációval.

Európai diplomáciai források úgy értékelték a találkozót, hogy sikerült az amerikai elnököt Ukrajna támogatása irányába elmozdítani, és Volodimir Zelenszkij ugyancsak azt közölte, hogy második, telefonos beszélgetésük jelentős változást érhet el.

Putyin tanácsadója megismételte, hogy Trump megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan Oroszországba látogatnak, de a pontos időpontot továbbra sem határozták meg.

Az Oroszország és az ASEAN-államok közötti csúcstalálkozó tegnap kezdődött és ma zárul Kazanyban. Az 1967-ben alakult Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) 11 taggal rendelkezik, köztük Vietnám, Indonézia, Thaiföld, Szingapúr és a Fülöp-szigetek.

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