Konkrét számot mondott a NATO-hatalom vezetője: eddig tarthat még a háború Ukrajnában, Európa fellélegezhet

Az államfő úgy véli, hogy még hónapokon keresztül folytatódhatnak a harcok Ukrajnában, egyelőre fejeződik be a háború. Stubb egész pontos számot is mondott: három-négy hónapot állapított meg. Ugyanakkor más európai vélekedésekkel szemben úgy vélekedik, hogy Oroszország nem fog a NATO-ra támadni, amint véget ér a konfliktus, ezzel reflektálva Svédország borúlátó várakozásaira:
Alapvetően nem értek egyet. Oroszország célja, hogy kibillentse az egyensúlyából Európát és az európai országokat. Ennek a hibrid műveletnek az a része, hogy magukkal az európaiakkal higgyenek egy orosz támadásban. Elnökként és főparancsnokként erre nem látok bizonyítékot
– emelte ki.
A finn államfő azzal kapcsolatban is kifejtette a véleményét, hogy mi következhet Moszkvában azt követően, hogy a harcok befejeződnek:
- Nem lát sok esélyt arra, hogy a politikai rendszer jelentősen változna például egy vereség esetén, Oroszország továbbra is tekintélyuralom alatt marad;
- azt sem tart sem tartja valószínűek, hogy lényegesen változni fog a Kreml nemzetközi megítélése, ezért nem fognak tudni kitörni az elszigeteltségből,
- valamint emiatt lemarad a technológiai versenyben.
Megoszlanak a vélemények, hogy mi lehet az oroszok elképzelése egy esetleges NATO elleni hadműveletről. Több európai vezető biztosra veszi, hogy Vlagyimir Putyin elnököt semmi sem tántoríthatja el egy katonai művelettől a Baltikum kisállamai ellen, ám vannak, akik szerint megelégednek a félelemkeltéssel Moszkvában.
Donald Trump amerikai elnök az iráni konfliktus „rendezése” után újra az orosz-ukrán háború felé fordíthatja a figyelmét, amely hozzájárulhat a konfliktus lezárásához.
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