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Lezárta az egyik magyar határátkelőt Ukrajna, bizonytalan, mikor nyithat újra
Globál

Lezárta az egyik magyar határátkelőt Ukrajna, bizonytalan, mikor nyithat újra

MTI
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Az ukrán hálózaton végzett energetikai karbantartási munkálatok miatt csütörtök délelőttől teljesen leállt a forgalom a tiszabecsi határátkelőhelyen, így a ki- és belépő utazóknak egyaránt alternatív útvonalat kell választaniuk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a határátkelőhelyen 11 óra 30 perc óta szünetel az átléptetés.

A hatóságok azt javasolják az Ukrajnába tartóknak, hogy a fennakadás miatt használják inkább a beregsurányi, a barabási vagy a záhonyi közúti határátkelőhelyek egyikét.

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