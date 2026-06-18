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Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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Oroszország mára virradóra több hullámban lőtt ki ballisztikus rakétákat és drónokat Kijevre. Az ukrán fővárosban először helyi idő szerint hajnali fél 1 körül lehetett hallani robbanásokat a Kyiv Independent szerint. A héten ez volt a második orosz csapássorozat Kijev ellen. Ukrajna mindeközben támadás alá vette Moszkvát, az orosz főváros délkeleti, Kapotnya nevű kerületében lévő olajfinomítónál felszálló füstről érkeztek beszámolók. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, az orosz légvédelem 33 drónt semmisített meg, melyek Moszkvát vették célba. A város egyik bevásárlóközpontjában kisebb károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
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Masszív támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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