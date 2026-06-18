Megnyílt a Hormuzi-szoros: megindultak az olajszállítók az Egyesült Államok döntése után

J. D. Vance alelnök a Fehér Házban megerősítette, hogy kezdetét vette a szerdán aláírt szándéknyilatkozatban rögzített hatvannapos tárgyalási időszak. Az alelnök leszögezte, hogy a nemzetközi vízi utakon továbbra is ingyenes áthaladást kell biztosítani. Ezzel azokra az aggodalmakra reagált, amelyek szerint Irán a jövőben tranzitdíjat követelhetne a szoros használatáért. Hozzátette, hogy amennyiben a szoros nem marad nyitva, nem jöhet létre a végleges megállapodás.
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) csütörtökön bejelentette, hogy
feloldotta az iráni kikötők és a partvidék felé irányuló tengeri zárlatot,
jóllehet a haditengerészet egységei a térségben maradnak a megállapodás betartásának ellenőrzésére.
Mojtaba Khamenei is fontos üzenetet küldött csütörtökön.
Azok után hagyta jóvá a megállapodást, hogy Masoud Pezeshkian elnöktől és más magas rangú tisztviselőktől biztosítékot kapott arra, hogy Irán jogait és az „Ellenállási Front” érdekeit védeni fogják. Az iráni nemzetnek küldött írásbeli üzenetében Khamenei azt mondta, hogy Pezeshkian, mint a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács vezetője, vállalta a felelősséget azért, hogy a megállapodás védje Irán érdekeit, és ígéretet tett arra, hogy nem enged, ha Washington – állítása szerint – túlzott követeléseket támaszt. Hamenei hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott jövőbeli személyes tárgyalások nem jelentik majd az „ellenség álláspontjának” elfogadását - írja a Reuters.
A veszteglő szállítmányok már megindultak, és közel tízmillió hordónyi olajat szállító tankerek hagyták el a szorost, vagy haladtak át rajta - számolt be a Bloomberg. Köztük voltak az első szaúdi tulajdonú hajók is a több mint három hónapja tartó konfliktus kirobbanása óta. A Brent nyersolaj jegyzése 2,5 százalékkal, hordónként 77,55 dollárra csökkent, miközben a múlt héten, a megállapodás bejelentésekor még a 95 dolláros szintet közelítette. Az olajár ezzel együtt is mintegy 30 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttihez képest, és a kereskedők várakozásai szerint hónapokig tarthat, mire a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom teljesen normalizálódik.
Az Irán által közzétett szándéknyilatkozat értelmében Teherán hatvan napig ingyenes áthaladást biztosít a kereskedelmi hajóknak, a normál forgalom menetét pedig harminc napon belül helyreállítják. Irán emellett Ománnal is egyeztet a szoros jövőbeli igazgatásáról és a tengeri szolgáltatásokról, a nemzetközi jog és a parti államok szuverén jogainak tiszteletben tartásával.
A megállapodás heves politikai vitát generált az Egyesült Államokban. Roger Wicker, a Szenátus fegyveres erők bizottságának republikánus elnöke élesen bírálta az egyezséget. Kifejtette, hogy a háromszázmilliárd dolláros iráni újjáépítési és gazdaságfejlesztési alap – jóllehet nem az amerikai adófizetők pénzéből valósul meg – nagyságrendekkel meghaladja az Obama-kormányzat 2015-ös nukleáris megállapodásának kereteit. Wicker szerint az iráni vezetés továbbra is az "Amerika halála, Izrael halála" jelszót követi, és minden megszerzett forrást ennek megvalósítására áldoz majd.
Az alelnök határozottan visszautasította az izraeli kormány elégedetlenségét is. Úgy fogalmazott, hogy ha az izraeli kabinet tagja lenne, aligha támadná az egyetlen megmaradt erős szövetségesüket a világon, majd hozzátette, hogy Izrael problémáit nem Donald Trump okozza. Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elérte fő célját a konfliktusban, hiszen Irán meggyengült, nukleáris programja visszaszorult, a gazdasága pedig válságos helyzetbe került.
A hatvannapos tárgyalási időszak alatt a feleknek meg kell egyezniük az iráni nukleáris program korlátozásáról, valamint a magasan dúsított uránkészletek megsemmisítéséről vagy felhígításáról. Számos atomszakértő véli úgy, hogy hatvan nap rendkívül rövid idő egy ilyen összetett, technikai részletekkel teli kérdés rendezésére, még akkor is, ha a megállapodás lehetőséget ad a határidő meghosszabbítására. Összehasonlításképpen a 2015-ös nukleáris egyezmény véglegesítése csaknem két évet vett igénybe.
Címlapkép: Iráni zászlót ábrázoló falfestménynél mennek járókelők egy teheráni utcán 2026. június 15-én. Az előző napon megállapodás született Irán és a síita államot támadó Egyesült Államok között a harcok lezárásáról. A bejelentés szerint a szemben álló felek június 15-én befejezik a katonai műveleteket, a Hormuzi-szorost pedig a megállapodás tervezett aláírása napján, június 19-én megnyitják a hajóforgalom előtt. Forrása: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh
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