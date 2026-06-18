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Megszólalt Amerika legerősebb riválisa Trump békéjéről: itt a bizonyíték, hogy katonai erővel sem lehet mindent?
Globál

Megszólalt Amerika legerősebb riválisa Trump békéjéről: itt a bizonyíték, hogy katonai erővel sem lehet mindent?

MTI
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Kína üdvözli az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást, és továbbra is a vitás kérdések békés rendezését támogatja - hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter az iráni kollégájával, Abbász Aragcsival folytatott telefonbeszélgetésében.

A kínai állami média csütörtöki beszámolója szerint Aragcsi tájékoztatást adott az Irán és az Egyesült Államok között létrejött első szakaszbeli egyetértési memorandumról, és köszönetet mondott Kínának a tárgyalások előmozdításában játszott szerepéért.

Aragcsi hangsúlyozta, hogy a megállapodásban vállalt kötelezettségeket teljes mértékben végre kell hajtani, beleértve az izraeli katonai műveletek leállítását Libanonban.

Vang Ji szerint a fejlemények azt bizonyítják, hogy az erő alkalmazása és a hatalmi politika nem jelent megoldást a problémákra, a helyes út a párbeszéd és a tárgyalás.

A kínai külügyminiszter kiemelte, hogy már megjelent a béke reménye, a következő időszak legfontosabb feladata pedig az, hogy valamennyi fél maradéktalanul teljesítse vállalásait, és elhárítsa a folyamatot akadályozó tényezőket.

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Vang hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros hajózásának zavartalanságát megfelelően biztosítani kell, figyelembe véve a nemzetközi közösség aggodalmait.

A kínai külügyminiszter megerősítette, hogy

Kína kész erősíteni az egyeztetéseket és az együttműködést Iránnal,

miközben tovább mélyíti a kétoldalú kapcsolatokat, és hozzájárul a térség békéjének és stabilitásának megőrzéséhez.

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