Megszólalt Amerika legerősebb riválisa Trump békéjéről: itt a bizonyíték, hogy katonai erővel sem lehet mindent?

A kínai állami média csütörtöki beszámolója szerint Aragcsi tájékoztatást adott az Irán és az Egyesült Államok között létrejött első szakaszbeli egyetértési memorandumról, és köszönetet mondott Kínának a tárgyalások előmozdításában játszott szerepéért.

Aragcsi hangsúlyozta, hogy a megállapodásban vállalt kötelezettségeket teljes mértékben végre kell hajtani, beleértve az izraeli katonai műveletek leállítását Libanonban.

Vang Ji szerint a fejlemények azt bizonyítják, hogy az erő alkalmazása és a hatalmi politika nem jelent megoldást a problémákra, a helyes út a párbeszéd és a tárgyalás.

A kínai külügyminiszter kiemelte, hogy már megjelent a béke reménye, a következő időszak legfontosabb feladata pedig az, hogy valamennyi fél maradéktalanul teljesítse vállalásait, és elhárítsa a folyamatot akadályozó tényezőket.

Vang hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros hajózásának zavartalanságát megfelelően biztosítani kell, figyelembe véve a nemzetközi közösség aggodalmait.

A kínai külügyminiszter megerősítette, hogy

Kína kész erősíteni az egyeztetéseket és az együttműködést Iránnal,

miközben tovább mélyíti a kétoldalú kapcsolatokat, és hozzájárul a térség békéjének és stabilitásának megőrzéséhez.

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