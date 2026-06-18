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Megszólalt Vance a 300 milliárdos amerikai tervről: egyetlen centet sem kap a közel-keleti állam az USA-tól
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Megszólalt Vance a 300 milliárdos amerikai tervről: egyetlen centet sem kap a közel-keleti állam az USA-tól

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JD Vance alelnök megvédte Donald Trump elnök Iránnal kötött ideiglenes békeegyezményét a republikánus bírálatokkal szemben. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem fizet az Iszlám Köztársaságnak, és Teherán csak a megállapodás maradéktalan betartása esetén juthat bármilyen gazdasági előnyhöz - jelentette a Cnbc.

Vance csütörtökön reagált a Fehér Házat ért bírálatokra, amelyek szerint Trump túl nagy engedményeket tett a 14 pontos szándéknyilatkozatban. Ez a dokumentum

  • a szankciók enyhítését,
  • a befagyasztott pénzeszközökhöz való hozzáférést,
  • valamint egy 300 milliárd dolláros újjáépítési tervet is tartalmaz.

Az alelnök leszögezte, hogy az Egyesült Államok egyetlen centet sem ad Iránnak, és az iráni fél kizárólag a feltételek teljes körű teljesítése révén juthat forrásokhoz.

A szankciók feloldása kapcsán Vance azzal érvelt, hogy Irán a korlátozások ellenére is értékesítette az olajat, így

a büntetőintézkedéseket a megállapodás idejére alapvetően hatástalannak minősítette.

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Állítása szerint a szankciók megszüntetése paradox módon még előnyös is lehet Washington számára, mivel az amerikai hatóságok így jobban átláthatják majd az iráni pénzmozgásokat.

Az alelnök kijelentette, hogy

Irán nukleáris programját teljesen megsemmisítették,

az egyezményt pedig Trump nyomásgyakorló politikájának újabb lépéseként értékelte. A Donald Trump és Maszúd Pezeskián iráni elnök által aláírt megállapodás egyelőre felfüggeszti a katonai műveleteket, és legalább 60 napra megnyitja a Hormuzi-szorost, lehetőséget teremtve a végleges megállapodásról szóló tárgyalásokra. Vance közlése szerint ez a meghosszabbítható, 60 napos időszak csütörtökön vette kezdetét.

A republikánus táboron belül ugyanakkor éles bírálatok fogalmazódtak meg. Nikki Haley, Trump korábbi ENSZ-nagykövete a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy az Irán nukleáris és rakétalétesítményeire mért csapások helyes lépésnek bizonyultak, de

hatalmas hiba újjáépíteni azt a fenyegetést, amelyet az imént semmisítettek meg.

Ted Cruz texasi republikánus szenátor pedig a podcastjában azt firtatta, hogy a 300 milliárd dolláros újjáépítési terv nem jelenti-e végső soron az iráni ajatollah finanszírozását.

Vance elmondta, hogy a törvényhozók csütörtök reggel már kézhez kapták, vagy a nap folyamán megkapják az aláírt dokumentum hivatalos példányát, a kormányzat pedig hamarosan tájékoztatót tart a kongresszusi képviselőknek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a Fehér Ház meglehetősen biztos abban, hogy bizonyos szankciók ideiglenesen akár kongresszusi jóváhagyás nélkül is felfüggeszthetők.

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