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Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?
Globál

Megszólalt Zelenszkij a csúcstalálkozóról: fordulat jöhet Trump részéről – Foghatja a fejét Putyin?

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A G7-csúcstalálkozó lezárásaként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán háromoldalú telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnökkel, majd Brüsszelbe utazott a további egyeztetésekre - tudósított róla az Ukrinform.

Zelenszkij a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy egy "kiemelten fontos koordinációs egyeztetésre" került sor az amerikai és a francia elnökkel, amelynek során "összegezték" a csúcstalálkozón folytatott tárgyalásaikat.

Az ukrán államfő saját értékelése szerint a telefonbeszélgetés jelentős változást érhet el.

Zelenszkij köszönetet mondott Trumpnak az Ukrajna felé tanúsított figyelméért és a béketeremtés érdekében mutatott együttműködési készségéért, míg Macronnak a csúcstalálkozó színvonalas megszervezéséért fejezte ki háláját.

A csúcstalálkozót követően az ukrán elnök Brüsszelbe érkezett, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral, Bart De Wever belga miniszterelnökkel, valamint Fülöp belga királlyal is tárgyalóasztalhoz ül.

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Az MTI tudósítása szerint

a hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetője egységesen megerősítette az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségét

a csúcstalálkozón, amely szerdán zárult a kelet-franciaországi Évianban.

Mark Carney kanadai miniszterelnök méltatóan szólt arról, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ezen a téren változtatott az álláspontján. Giorgia Meloni olasz kormányfő úgy nyilatkozott: sikerült közös nevezőre jutni Trumppal, "ami nem mindig magától értetődő", és dicsérte a transzatlanti vezetők megbeszélésén uralkodó "nagyon pozitív légkört", amelyben nem volt "semmiféle súrlódás vagy széthúzás".

Egy európai diplomáciai forrás a Reuters hírügynökségnek úgy értékelte, hogy

nagyon jelentős elmozdulás történt az Egyesült Államok hozzáállásában Ukrajnára vonatkozóan.

Trump fekete-fehér, "bináris" világában ugyanis a legutóbbi harctéri fejlemények alapján most Putyin a "vesztes" és Zelenszkij a "győztes" - vélekedett a forrás.

A G7-csoport zárónyilatkozatában üdvözölték az Iránnal létrejött megállapodást is, amely "Donald Trump elnök határozott irányításával valósult meg". Egy diplomáciai forrás szerint Washington kifejezett kérésére említik meg az amerikai elnököt háromszor is a nyilatkozatban.

Trump ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor folytatódhatnak a támadások Irán ellen.

Ha nem tetszik [amit csinálnak], ha nem tudnak viselkedni, akkor újra bombákat fogunk dobálni a fejükre

- fogalmazott az amerikai elnök.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat

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