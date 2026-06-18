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Nem lesz ebből semmi: Izrael szerint borulni fog Trump nagy alkuja, már készülnek az újabb háborúra
Globál

Nem lesz ebből semmi: Izrael szerint borulni fog Trump nagy alkuja, már készülnek az újabb háborúra

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Izrael arra számít, hogy Irán és Amerika nem fognak tudni megállapodni semmiről a 60 napos tárgyalási periódus alatt, ősszel újabb lehetőség adódhat Irán legyőzésére katonai eszközökkel – írja az Ynet.

Az izraeli lap úgy tudja: Jeruzsálem azzal a lehetőséggel tervez, hogy Irán és Amerika nem fognak tudni semmiről megállapodni a szándéknyilatkozat aláírása után, az pedig, ha bukik a diplomácia, lényegében a zsidó államot igazolja.

Izrael ugyanis azon az állásponton van, hogy Irán valójában nem akar érdemben tárgyalni Amerikával, csak az időt húzza, hogy újrafegyverezze magát.

Az izraeli vezetők arra számítanak:

az Iránnal való tárgyalás borulni fog, ezután pedig, novemberben, miután az amerikai időközi választások lezajlottak, folytatni tudják a háborút Teherán ellen.

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Ez az oka annak is, hogy Izrael nem hajlandó Libanonból kivonulni – úgy látják, fenn kell tartani a pufferzónát, mivel Észak-Izrael bármikor újra tűz alá kerülhet – írja az Ynet.

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