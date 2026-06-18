Reagált Zelenszkij a Moszkva elleni hatalmas támadásra: teljesen jogos volt az ukrán csapás

Az ukrán államfő a közösségi médiában megjelent posztjában méltatta a védelmi és biztonsági erők összehangolt munkáját. Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna nemzetközi partnerei is "megjegyezték az ukrán közepes és nagy hatótávolságú csapások pontosságát és hatékonyságát".

Az ukrán elnök hozzátette,

ideje véget vetni a háborúnak, és Oroszországnak meg kell tennie a szükséges diplomáciai lépéseket.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) jelentése szerint a támadás alá vett moszkvai olajfinomítóban legalább négy jelentős tűzfészket azonosítottak. Ahogy arról korábbi cikkünkben videókat is bemutattunk, a felszálló sűrű, fekete füstöt az orosz főváros számos pontjáról látni lehetett. Az előzetes adatok alapján az ukrán drónok tárolótartályokat, egy nyersolaj-feldolgozó egységet és egy dízel-hidrogénező üzemet találtak el.

Az ukrán vezérkar közlése szerint találat érte a Rosztovi területen található gukovói olajraktárt is, amely az orosz hadsereg és a közlekedési infrastruktúra üzemanyag-ellátását biztosítja. A támadás következtében a létesítményben tűz ütött ki.

Ezzel párhuzamosan az ukrán erők csapást mértek a donyecki Hranitne közelében fekvő közúti hídra, valamint az ideiglenesen megszállt Krím félszigeten, Rozdolne mellett, az Észak-krími-csatorna felett átívelő vasúti hídra is. Az orosz hadsereg mindkettőt katonai szállításra és logisztikai célokra használta.

A Donyecki területen, Szoledar közelében egy orosz parancsnoki állást is eltaláltak, emellett az ukrán csapatok üzemanyag- és kenőanyagraktárakat támadtak Mariupolban és Pjatipilljában, valamint egy hadianyagraktárt Bojkivszke térségében.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Leszek Szymanski