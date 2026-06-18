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Rendkívüli lépésre szánhatja el magát Trump: komoly gesztust tehet Ukrajnának
Globál

Rendkívüli lépésre szánhatja el magát Trump: komoly gesztust tehet Ukrajnának

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A franciaországi Évianban megrendezett G7-csúcstalálkozón kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök tervei szerint az Egyesült Államok hadiipari vállalatai licencszerződések keretében Európában és Ukrajnában is gyárthatnák fegyvereiket - számolt be róla a Bloomberg.

Az amerikai elnök a csúcstalálkozón megerősítette, hogy már vizsgálják ennek a lehetőségét.

Ukrajnának égető szüksége van a légvédelme megerősítésére, különösen az orosz ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas elfogórakétákra, amelyeket jelenleg kizárólag az Egyesült Államok állít elő.

Az amerikai készletek azonban megcsappantak az iráni háború miatt, a hazai gyártás felfuttatása pedig időigényes folyamat, ezért Trump jelezte a szövetségeseknek, hogy megvizsgálja a licencalapú gyártás engedélyezését.

Friedrich Merz német kancellár közölte, hogy az érintett licencek részleteiről az érdekelt országok külön tárgyalnak majd.

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Ez valóban azt jelenti, hogy az amerikai vállalatok átfogó licenceket adnának át az európai gyártóknak

– fogalmazott a kancellár. Merz hozzátette, hogy a jelenlegi termelési kapacitások nem elegendők, a hiányt pedig olyan európai és ukrán vállalatok bevonásával lehetne pótolni, amelyek már rendelkeznek a szükséges gyártási infrastruktúrával.

Emmanuel Macron francia elnök szintén megerősítette, hogy Trump az amerikai hadiipar mozgósítását és a védelmi eszközök ellátási kapacitásának növelését szorgalmazta a találkozón.

Bár az Egyesült Államok bizonyos fegyverrendszereket már most is licenc alapján gyártat külföldön – Németországban például Patriot légvédelmi rakétákat –, a szellemi tulajdonjogok és az ellátási láncok védelme érdekében Washington általában rendkívül óvatosan bánik az ilyen megállapodásokkal.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat

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