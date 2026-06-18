Rendkívüli lépésre szánhatja el magát Trump: komoly gesztust tehet Ukrajnának

Az amerikai elnök a csúcstalálkozón megerősítette, hogy már vizsgálják ennek a lehetőségét.

Ukrajnának égető szüksége van a légvédelme megerősítésére, különösen az orosz ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas elfogórakétákra, amelyeket jelenleg kizárólag az Egyesült Államok állít elő.

Az amerikai készletek azonban megcsappantak az iráni háború miatt, a hazai gyártás felfuttatása pedig időigényes folyamat, ezért Trump jelezte a szövetségeseknek, hogy megvizsgálja a licencalapú gyártás engedélyezését.

Friedrich Merz német kancellár közölte, hogy az érintett licencek részleteiről az érdekelt országok külön tárgyalnak majd.

Ez valóban azt jelenti, hogy az amerikai vállalatok átfogó licenceket adnának át az európai gyártóknak

– fogalmazott a kancellár. Merz hozzátette, hogy a jelenlegi termelési kapacitások nem elegendők, a hiányt pedig olyan európai és ukrán vállalatok bevonásával lehetne pótolni, amelyek már rendelkeznek a szükséges gyártási infrastruktúrával.

Emmanuel Macron francia elnök szintén megerősítette, hogy Trump az amerikai hadiipar mozgósítását és a védelmi eszközök ellátási kapacitásának növelését szorgalmazta a találkozón.

Bár az Egyesült Államok bizonyos fegyverrendszereket már most is licenc alapján gyártat külföldön – Németországban például Patriot légvédelmi rakétákat –, a szellemi tulajdonjogok és az ellátási láncok védelme érdekében Washington általában rendkívül óvatosan bánik az ilyen megállapodásokkal.

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