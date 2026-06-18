Súlyos jelzéseket küld Trump a NATO-nak: de ha háború lenne, kétségkívül számíthatnánk Amerikára a főtitkár szerint

Washington a múlt hónapban értesítette szövetségeseit, hogy szűkíti azon katonai képességek körét, melyeket válsághelyzet esetén bocsát a transzatlanti szövetség rendelkezésére.
A csökkentés mértékét Washington hivatalosan nem hozta nyilvánosságra, de a Reuters hírügynökség által megszerzett adatok szerint
az érintett haditechnikai eszközök köre rendkívül széles.
- A NATO számára felajánlott F-15 és F-15E vadászrepülőgépek száma egyharmadával, 99-re csökken,
- míg az MQ-4 és MQ-9 Reaper drónok száma a felére, vagyis 12-re esik vissza.
- A KC-135 és KC-46 légi utántöltő repülőgépek száma 79-ről 63-ra módosul,
- míg a stratégiai bombázókból és repülőgép-hordozókból az eddigi kettő helyett már csak egyet bocsátanak rendelkezésre.
- A tengeri járőrrepülőgépek száma 26-ról 15-re,
- a rombolóké pedig 17-ről 9-re csökken,
- ráadásul az egyetlen cirkálórakétákkal felszerelt tengeralattjárót is kivonták a felajánlások közül.
Rutte ma megerősítette, hogy az amerikai elvonások azonnali hatállyal életbe léptek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felajánlások elsősorban tervezési eszközként működnek.
Ha háború törne ki, minden szövetséges, beleértve az Egyesült Államokat is, a maximumot nyújtaná
- húzta alá a NATO-főtitkár, hogy az 5. cikk életbe léptetése esetén nem lenne érvényes az amerikaiak döntése.
Rutte szerint bizonyos területeken további erőfeszítésekre van szükség, de az összképet biztatónak nevezte, mivel a többi tagállam növelte a hozzájárulásait.
Ezt a hiányt az európai országok jelenleg töltik ki. Ennek egy része már megtörtént, más része folyamatban van, és összességében jó helyzetben vagyunk
- tette hozzá.
Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai erőinek parancsnoka és az Európában állomásozó amerikai erők vezetője közölte, hogy Washington elvárja az európai szövetségesektől és Kanadától a védelmi tervekhez rendelt repülőgépek és hadihajók számának gyors növelését.
A NATO több európai tagállama is attól tart, hogy Donald Trump amerikai elnök beválthatja korábbi fenyegetéseit, és kivonhatja az Egyesült Államokat a védelmi szövetségből.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ma élesen bírált egyes NATO-országokat a katonai kiadásaik mértéke és az iráni háborúval kapcsolatos álláspontjuk miatt, miközben
bejelentette az Európában állomásozó amerikai erők felülvizsgálatát.
Ez egy olyan felülvizsgálat, amelyen egyes országok megbuknak, mások viszont kiválóan teljesítenek majd
- mondta Hegseth a NATO brüsszeli székházában összegyűlt minisztereknek.
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