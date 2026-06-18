Szétbombázták az ukránok Moszkvát – Elmondták az oroszok, most mi következik a háborúban

Poletyajev úgy látja: Oroszország vezetése most nyugtatni próbálja a lakosságot,
azt kommunikálják, hogy a Moszkva elleni csapásoknak nincs stratégiai jelentősége, a frontvonalon győzik le az ukrán hadsereget.
Az orosz elemző szerint ezzel tudatosan próbálják ellensúlyozni Ukrajna stratégiáját, akik a csapásokkal az orosz lakosságra akarnak nyomást gyakorolni, illetve európai szövetségeseiket akarják lenyűgözni. Emellett meg akarják zavarni a szeptember 20-án esedékes parlamenti választásokat is.
Poletyajev figyelmezteti orosz olvasóközönségét:
várhatóan egyre gyakoribb lesz, hogy ilyen csapások érik majd Moszkvát, Oroszország belső területeit.
Arról is lamentál, hogy lehet az, hogy európai vezetők arról beszélnek, hogy tárgyalni kell Putyinnal, közben Moszkva bombázásában segédkeznek. Úgy látja, valószínűleg a „jó zsaru, rossz zsaru” elvvel próbálnak dolgozni az európai vezetők, viszont szerinte kontraproduktív lesz, hogy megpróbálják Putyint sarokba szorítani.
Ezután – ahogy ez jellemző szokott lenni minden orosz véleményvezér elemzésében - atomtámadással kezd el fenyegetőzni, annak ellenére, hogy jelzi előtte, hogy ő nem szeretne atomtámadással fenyegetőzni.
Finoman kritizálja Putyint magát is, hogy annak ellenére, hogy a Kreml keményen kommunikál, nem akarnak jobban odalépni Ukrajnának, pedig az ellenséges ország folyamatosan eszkalál – szerinte a Moszkva elleni támadás ráadásul „csak a jéghegy csúcsa.”
Ha ez nem csak üres fenyegetőzés, adódok a kérdés, hogy mikor jutunk el oda, hogy ezek az Európában gyártott eszközök olyan kritikus tömegeket alkotnak, hogy az orosz vezetés arra a következtetésre jut, hogy most már az orosz nemzetbiztonság alapjai is fenyegetve vannak?”
– veti fel a kérdést.
Nem lehet, hogy a világ vezető atomhatalmára a végtelenségig nyomást gyakorolnak. Előbb vagy utóbb a rugó vissza fog ugrani”
– írja.
Végül idéz egy másik orosz vezetőt, aki arról ír Telegram-csatornáján, hogy szerinte Ukrajna ezekkel a támadásokkal azt akarja elérni, hogy az oroszok egyre rosszabb és rosszabb fényben lássák jövőjüket, így fogadjanak el olyan békefeltételeket, melyek Ukrajnának kedveznek.
Ha ez helyes olvasat, az igazán izgalmas idők még előttünk állnak – pontosabban nem csak előttünk”
– írja.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
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