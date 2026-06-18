Titkos tárgyalások után dőlt el a világ legfontosabb tengeri útvonalának sorsa

Pakisztáni források szerint a közvetítők éjszakákon át tartó telefonhívásokkal és egymást követő szövegtervezetekkel próbálták közelebb hozni az egymástól távoli álláspontokat.
A tárgyalások során számos akadály merült fel, a Hormuzi-szorosra javasolt vámoktól kezdve egészen a libanoni háborúig.
Hétfő hajnalban Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök végül egy 14 pontos keretmegállapodást jelentett be, amelynek célja a konfliktus lezárása és a szoros kölcsönös blokádjának feloldása. Normális körülmények között ugyanis ezen az útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának egyötöde.
A Hormuzi-szoros amerikai blokádja már az április eleji első tárgyalási kör után éles vitaponttá vált, majd május végén Donald Trump elnök azon felhívása, hogy Irán és Pakisztán csatlakozzon az Ábrahám-megállapodásokhoz és normalizálja kapcsolatait Izraellel, szintén megakasztotta a folyamatot. A nézeteltérések időnként egyetlen szón múltak, egy alkalommal például negyvenöt percig vitáztak azon, hogy a szövegben a "és a többi," vagy a "beleértve" kifejezés szerepeljen.
A fordulópontot Katar bekapcsolódása hozta meg. Doha eredetileg vonakodott a hivatalos részvételtől, de amikor május közepén a tárgyalások mintegy tíz napra leálltak és katonai eszkaláció fenyegetett, a katari fél vállalta a közvetítést, feltételül szabva a tűzszünet fenntartását. A katari delegáció ezt követően öt alkalommal utazott bizalmasan Teheránba, többnyire Törökországon keresztül, és pénzügyi garanciákat ajánlott fel az iráni vezetésnek. Május 19-én a küldöttség Teheránból Washingtonba repült, ahol magas rangú amerikai tisztviselőkkel egyeztetett, majd a Fehér Házból telefonon egyeztetve dolgozta át a szöveget az iráni partnerekkel.
Az utolsó éjszaka is megmutatta, mennyire törékeny a folyamat: vasárnap este pakisztáni idő szerint tizenegy óra körül, miközben a tisztségviselők a miniszterelnöki rezidencián és a válságkezelő központban gyülekeztek, Izrael libanoni támadása miatt a tárgyalások ismét az összeomlás szélére sodródtak. Ászim Munír tábornoknak, a pakisztáni hadsereg vezérkari főnökének az éjszaka folyamán személyesen kellett közvetítenie a felek között, aminek köszönhetően órákkal később végül megszületett az egyezség.
A tárgyalásokat mindvégig nehezítették Trump csapongó nyilatkozatai és Irán lassú válaszadása.
Pakisztáni források szerint az iráni döntéshozatali folyamat azután vált szokatlanul töredezetté, hogy az amerikai csapások meggyengítették az ország vezetési struktúráját. A kommunikáció csak akkor javult, amikor Modzstaba Hamenei ajatollah, a legfőbb vallási és politikai vezető képviselője Iszlámábádba érkezett. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő nemzetközi forrás úgy fogalmazott, hogy az amerikaiaknál sosem lehetett tudni, mi az aktuális álláspont, míg az irániaktól napokig nem érkezett egyértelmű válasz.
A keretmegállapodást mindkét fél aláírta, de a végleges rendezés – amely a szankciók enyhítését, a Hormuzi-szoros igazgatását és az iráni nukleáris program korlátozását is magában foglalja – a kölcsönös bizalmatlanság miatt rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik. Ahogy Alex Vatanka, a washingtoni Közel-Kelet Intézet elemzője rámutatott,
Washington és Teherán már most is eltérően értelmezi ugyanazt a leírt szöveget.
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