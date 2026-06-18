Titkos tárgyalások után dőlt el a világ legfontosabb tengeri útvonalának sorsa

Pakisztáni és katari közvetítéssel jött létre az Egyesült Államok és Irán közötti előzetes megállapodás, amelynek megszületését hetek óta húzódó, több alkalommal majdnem összeomló tárgyalások előzték meg. Bár a végleges rendezés kidolgozására hatvan nap áll rendelkezésre, a felek közötti mély bizalmatlanság miatt a következő szakasz még az eddigieknél is nehezebbnek ígérkezik - írja a Reuters.

Pakisztáni források szerint a közvetítők éjszakákon át tartó telefonhívásokkal és egymást követő szövegtervezetekkel próbálták közelebb hozni az egymástól távoli álláspontokat.

A tárgyalások során számos akadály merült fel, a Hormuzi-szorosra javasolt vámoktól kezdve egészen a libanoni háborúig.

Hétfő hajnalban Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök végül egy 14 pontos keretmegállapodást jelentett be, amelynek célja a konfliktus lezárása és a szoros kölcsönös blokádjának feloldása. Normális körülmények között ugyanis ezen az útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának egyötöde.

A Hormuzi-szoros amerikai blokádja már az április eleji első tárgyalási kör után éles vitaponttá vált, majd május végén Donald Trump elnök azon felhívása, hogy Irán és Pakisztán csatlakozzon az Ábrahám-megállapodásokhoz és normalizálja kapcsolatait Izraellel, szintén megakasztotta a folyamatot. A nézeteltérések időnként egyetlen szón múltak, egy alkalommal például negyvenöt percig vitáztak azon, hogy a szövegben a "és a többi," vagy a "beleértve" kifejezés szerepeljen.

A fordulópontot Katar bekapcsolódása hozta meg. Doha eredetileg vonakodott a hivatalos részvételtől, de amikor május közepén a tárgyalások mintegy tíz napra leálltak és katonai eszkaláció fenyegetett, a katari fél vállalta a közvetítést, feltételül szabva a tűzszünet fenntartását. A katari delegáció ezt követően öt alkalommal utazott bizalmasan Teheránba, többnyire Törökországon keresztül, és pénzügyi garanciákat ajánlott fel az iráni vezetésnek. Május 19-én a küldöttség Teheránból Washingtonba repült, ahol magas rangú amerikai tisztviselőkkel egyeztetett, majd a Fehér Házból telefonon egyeztetve dolgozta át a szöveget az iráni partnerekkel.

Az utolsó éjszaka is megmutatta, mennyire törékeny a folyamat: vasárnap este pakisztáni idő szerint tizenegy óra körül, miközben a tisztségviselők a miniszterelnöki rezidencián és a válságkezelő központban gyülekeztek, Izrael libanoni támadása miatt a tárgyalások ismét az összeomlás szélére sodródtak. Ászim Munír tábornoknak, a pakisztáni hadsereg vezérkari főnökének az éjszaka folyamán személyesen kellett közvetítenie a felek között, aminek köszönhetően órákkal később végül megszületett az egyezség.

A tárgyalásokat mindvégig nehezítették Trump csapongó nyilatkozatai és Irán lassú válaszadása.

Pakisztáni források szerint az iráni döntéshozatali folyamat azután vált szokatlanul töredezetté, hogy az amerikai csapások meggyengítették az ország vezetési struktúráját. A kommunikáció csak akkor javult, amikor Modzstaba Hamenei ajatollah, a legfőbb vallási és politikai vezető képviselője Iszlámábádba érkezett. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő nemzetközi forrás úgy fogalmazott, hogy az amerikaiaknál sosem lehetett tudni, mi az aktuális álláspont, míg az irániaktól napokig nem érkezett egyértelmű válasz.

A keretmegállapodást mindkét fél aláírta, de a végleges rendezés – amely a szankciók enyhítését, a Hormuzi-szoros igazgatását és az iráni nukleáris program korlátozását is magában foglalja – a kölcsönös bizalmatlanság miatt rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik. Ahogy Alex Vatanka, a washingtoni Közel-Kelet Intézet elemzője rámutatott,

Washington és Teherán már most is eltérően értelmezi ugyanazt a leírt szöveget.

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