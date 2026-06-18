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Trump szerint bolondok, akik kritizálni merik az iráni békemegállapodást, mert a tőzsde jól láthatóan szárnyal
Globál

Trump szerint bolondok, akik kritizálni merik az iráni békemegállapodást, mert a tőzsde jól láthatóan szárnyal

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Bolondoknak nevezi Donald Trump elnök azokat, akik kritizálják az Irán elleni fellépését és a Teheránnal kötött alkut. Az elnök szerint ellenfelei azért ostobák, mert a tőzsdeindexek rekordmagasra meneteltek.

Rövid, velős posztban reagál Donald Trump amerikai elnök azokra a kritikákra, melyek szerint az iráni háború eredménytelen volt, az Iránnal kötött szándéknyilatkozattal pedig Teherán hatalmasat nyer.

Azok a bolondok, akik szerint nem voltam elég kemény Iránnal, miközben a tőzsde REKORD MAGAS, az olajárak pedig összezuhantak, csak irigyek, rossz emberek vagy ostobák”

– írja Trump, majd hozzáteszi szokásos szlogenjét és aláírását.

Donald Trump elnök régóta hajlamos saját politikai teljesítményét a tőzsdei részvényindexek alapján értékelni, holott semmilyen összefüggés nincs a kettő közt. A tőzsdék megnyugodtak, mert az olajpiaci kockázati tényezők csökkentek, de nem lehet a részvényindexekbe beárazni, hogy Irán továbbra is katonai fenyegetést jelent a régió államaira nézve, 300 milliárd dollárt kap vagy továbbra is fegyverekkel segítheti a régióban működő terrorszervezeteket.

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