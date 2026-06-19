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A fél országra kiterjesztették a hőségriasztást, 40 fok lesz, sok helyen az érettségi is elmarad Franciaországban
Globál

A fél országra kiterjesztették a hőségriasztást, 40 fok lesz, sok helyen az érettségi is elmarad Franciaországban

MTI
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Franciaországban kiterjesztették a hőségriasztást a megyék mintegy felére egy délnyugatról északkeletre húzódó tengely mentén, ami miatt több önkormányzat eltörölt kulturális és sportrendezvényeket, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat egy héttel.

A két nappal ezelőtt érkezett hőhullám "kiterjedt, tartós és intenzív" lesz

- figyelmeztetett a a meteorológiai szolgálat, a Météo-France. A példa nélküli hőhullám csúcspontja vasárnap és kedd között várható, 40 Celsius-fokig terjedő csúcsértékekkel.

A hőségriasztás a 96 megyéből jelenleg 53-at érint, mintegy 36 millió embert.

Ez a második hőhullám néhány héten belül, amely Franciaországot elérte, miután május végén már szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek országszerte. Ez a klímaváltozás nyilvánvaló jele - hangsúlyozza Matthieu Sorel, a Météo-France klímakutatója.

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Emmanuel Macron elnök arra kérte a franciákat, hogy "vigyázzanak az idősekre, a leginkább rászorulókra", mert "nehéz napok várnak ránk".

Az általános és középiskolák egyenként szervezik meg a délutáni tanórák eltörlését, az órarendek átszervezését vagy a tanulók átcsoportosítását a hűvösebb tantermekbe.

A 60 ezer közoktatási intézmény közül péntekig 784 úgy döntött, hogy módosítja az órarendjét, például azzal, hogy a diákok délután korábban távozhatnak. Ebben benne van az a 150 iskola is, amelyeket teljesen bezártak - jelezte az oktatási tárca.

Franciaországban jelenleg zajlanak az érettségi vizsgák. A 2300 franciaországi vizsgaközpontból

57 olyan van, ahol a hétfőn és kedden esedékes vizsgákat egy héttel elhalasztották az illetékes hatóságok,

ez mintegy négyezer érettségizőt érint.

Vasárnap, a zene ünnepén, amikor az utcák és közterek általában tele vannak zenészekkel és ünneplő emberekkel, több régióban 40 Celsius-fokot elérő csúcsok várhatók, ezért több kisvárosban a rendezvényeket már előzetesen lemondták.

Párizsban a rendőrség a szabadtéri sportesemények lemondását javasolta. A környezetszennyezés elleni küzdelem részeként péntektől a párizsi agglomeráció egy részén differenciált forgalmi rendet, valamint a megengedett legnagyobb sebesség csökkentését vezették be.

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