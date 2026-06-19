Azbeszt került a magyar turistautakra: térképen a veszélyes útszakaszok

Az eredetileg ausztriai bányákból származó, útépítésre használt egészségkárosító anyag
a magán- és erdészeti utak mellett a kijelölt turistaútvonalakra is rákerülhetett.
A helyzet feltérképezése érdekében a szövetség megkereste az állami erdőgazdaságokat és a nemzeti parkokat. A beérkezett válaszok alapján eddig a Szombathelyi Erdészet Zrt. és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén igazoltak szennyezést, ami megközelítőleg öt kilométernyi Kéktúra-szakaszt, valamint további mintegy harminc kilométernyi egyéb turistautat érint. A közzétett térképen narancssárgával az igazoltan, míg lilával a feltételezhetően szennyezett részeket jelölik.
A kockázatokkal kapcsolatban Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője hangsúlyozta, hogy a szennyezett utakon való egyszeri áthaladás nagy valószínűséggel nem jelent komoly egészségügyi veszélyt. A valódi kockázatot az jelenti, ha a járművek, a gyalogosok vagy a szél felkavarja a port, a levegőbe jutó azbesztrostokat pedig az arra járók belélegzik. Mivel a nehéz azbesztpor leginkább a talajközelben ülepedik le, a gyermekek és a háziállatok különösen veszélyeztetettek. A tartós vagy ismétlődő kitettség okozta megbetegedések ráadásul sokszor csak évek vagy évtizedek múltán jelentkeznek. A szakértő szerint, ha valaki szeles, száraz időben jár ilyen területen, vagy ha a túra után a lakáson kívül tisztítja meg a poros felszerelést és a cipőt, erősen ajánlott FFP2-es vagy FFP3-as maszkot viselnie.
Az adatgyűjtés jelenleg is zajlik, az MTSZ további szervezetektől, köztük a Pest Vármegyei Kormányhivataltól, az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól és a Magyar Közút Zrt.-től vár tájékoztatást a hálózat érintettségéről. Mivel a szövetség nem tulajdonosa és nem is kezelője a hazai turistautaknak, a fizikai mentesítést és a burkolatvizsgálatot nem áll módjában elvégezni. A kockázatok csökkentése érdekében ugyanakkor a folyamatos figyelemfelhívás mellett az érintett területkezelőkkel egyeztetve, indokolt esetben a turistautak ideiglenes vagy végleges áthelyezéséről is döntenek.
A szövetség arra kéri a természetjárókat, hogy ha a térképen még nem szereplő, gyanús útszakaszt vagy erre utaló figyelmeztető táblát látnak, azt fotókkal és a pontos helyszín megjelölésével jelezzék a kozlemeny@termeszetjaro.hu e-mail-címen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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