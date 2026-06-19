Vologyin nem magát a dróntámadást kommentálja, hanem egy hetekkel ezelőtti, Zelenszkij által írt nyílt levelet vesz elő, hogy megmagyarázza igazát.
Nem véltetlen, hogy tárgyalásokról van most szó. Annak ténye, hogy Zelenszkij megírta ezt a levelet, jól mutatja, hogy Oroszország győzelemre áll és a különleges művelet céljait el fogjuk érni”
– mondta Vologyin a News.ru cikke szerint.
Zelenszkij elnök a levélben arra kérte Putyint, hogy tárgyaljanak a háború lezárásáról. Miután Putyin jelezte, hogy nem szeretne találkozni az ukrán elnökkel, Zelenszkij bejelentette, hogy "új katonai műveleteket" kezd Oroszország ellen. Valószínűleg ennek eredményét látjuk most Moszkvában.
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