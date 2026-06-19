CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Bemondta Vologyin: Zelenszkij pontosan tudja, hogy az oroszok győznek a háborúban
Globál

Bemondta Vologyin: Zelenszkij pontosan tudja, hogy az oroszok győznek a háborúban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pontosan tudja, hogy Oroszország győzelemre áll az ukrajnai háborúban – jelentette ki Vjacseszláv Vologyin, az orosz Duma házelnöke, röviddel azután, hogy súlyos dróntámadás érte Moszkvát.

Vologyin nem magát a dróntámadást kommentálja, hanem egy hetekkel ezelőtti, Zelenszkij által írt nyílt levelet vesz elő, hogy megmagyarázza igazát.

Nem véltetlen, hogy tárgyalásokról van most szó. Annak ténye, hogy Zelenszkij megírta ezt a levelet, jól mutatja, hogy Oroszország győzelemre áll és a különleges művelet céljait el fogjuk érni”

– mondta Vologyin a News.ru cikke szerint.

Zelenszkij elnök a levélben arra kérte Putyint, hogy tárgyaljanak a háború lezárásáról. Miután Putyin jelezte, hogy nem szeretne találkozni az ukrán elnökkel, Zelenszkij bejelentette, hogy "új katonai műveleteket" kezd Oroszország ellen. Valószínűleg ennek eredményét látjuk most Moszkvában.

Még több Globál

Megjött a tiltás Brüsszelből: mi lesz így az orosz energiával?

Itt a nagy engedmény a Hormuzi-szorosnál

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kapcsolódó cikkünk

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility