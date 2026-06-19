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Diplomáciai vihar Trump szavai miatt: azonnal lemondta amerikai látogatását az olasz külügyminiszter
Globál

Diplomáciai vihar Trump szavai miatt: azonnal lemondta amerikai látogatását az olasz külügyminiszter

MTI
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Diplomáciai feszültséget okozott Róma és Washington között Donald Trump amerikai elnök pénteki kijelentése a La7 olasz tévécsatornának, miszerint Giorgia Meloni kormányfő közös fotóért „könyörgött” az Evianban tartott G7 csúcstalálkozón.

Donald Trump telefonon nyilatkozott a csatorna fehér házi tudósítójának.

A témák között érintette a franciaországi G7-csúcstalálkozón Giorgia Melonival készült közös fényképet, amelyen az amerikai elnök és az olasz kormányfő beszélgetés közben egy díványon ülve látható.

Trump kijelentette:

Meloni örült, hogy beszéltem vele, pedig nem is volt kötelességem vele beszélni.

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Azt mondta, az olasz kormányfő „könyörgött” neki, hogy készüljön róluk egy közös kép.

Annyira akart egy közös fotót velem. Nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam

– fogalmazott Trump.

Giorgia Meloni közösségi oldalán reagálva teljesen alaptalannak nevezte Trump kijelentését. Azt írta, hogy megdöbbentették az amerikai elnök szavai. Hozzátette:

Én és Olaszország soha nem könyörgünk.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter szintén közösségi oldalán bejelentette, hogy lemondta az Egyesült Államokba tervezett látogatását, amelyre június 21-től került volna sor.

Trump elnök súlyos és sértő szavai a miniszterelnök Giorgia Melonival szemben megsértik egész Olaszországot

– írta Tajani.

Giorgia Meloni idén április 15-én elfogadhatatlannak nevezte Trump kijelentését, amikor az amerikai elnök arra szólította fel XIV. Leó pápát, hogy ne szóljon bele az iraki konfliktusba, mivel nem ért hozzá.

Az olasz miniszterelnök állásfoglalása fagyossá tette a Róma és Washington közötti viszonyt, de Meloni a G7 csúcson úgy nyilatkozott az olasz sajtónak, hogy a kapcsolatok jók, és „továbbra is barátok vagyunk”.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

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