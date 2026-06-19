Drasztikusat lépne a turistamágnes város vezetője: tízszeresére nőhet a látogatók belépője, hogy ne is jöjjenek inkább

A polgármester-választást május végén megnyerő jobboldali politikus, a korábbi turisztikai tanácsnokként dolgozó Simone Venturini már a kampányában jelezte, hogy

a napijegy árát a dátumtól függően 30 és 50 euró közötti összegre emelné.

Célja, hogy a kiemelt időszakokban hatékonyabban tartsa vissza az egynapos látogatókat.

Velence 2024-ben a világ első olyan városaként vezetett be belépődíjat a turisták számára, amikor április és július között 29 kiemelt napon kértek el öt eurót a látogatóktól. A rendszert 2025-ben már 54 napra bővítették, a foglalás nélkül, az utolsó pillanatban érkezőknek pedig dupla díjat kellett fizetniük, míg az idei évben a szabályozás már 60 napra terjed ki.

Bár a belépődíj eddig nem gyakorolt érdemi hatást a látogatószámra,

az első évben a várakozásokat jóval meghaladó, 2,4 millió eurós bevételt hozott a városnak.

A díjat online kell befizetni, amiért a turisták egy QR-kódot kapnak, ezt pedig a város fő belépési pontjainál, például a Santa Lucia pályaudvarnál ellenőrzik.

A polgármester elmondta, hogy a városi tanács olyan javaslaton dolgozik, amellyel a központi kormánytól kérnék a díjemelés engedélyezését bizonyos napokra, illetve meghatározott foglalási küszöbök átlépése esetén. A fizetési kötelezettség alól továbbra is mentesülnének a Velencében éjszakázó vendégek, a 14 éven aluliak, valamint Veneto régió lakosai, akik az egynapos látogatók legnagyobb részét teszik ki.

Venturini szerint a belépődíj jelenleg az egyetlen működőképes eszköz a napi látogatószám szabályozására. Az ebből származó bevételeket a közszolgáltatások finanszírozására és a lagúnákra épült város karbantartására fordítják, amelynek éves költségei meghaladják a százmillió eurót.

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