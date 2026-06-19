Durva figyelmeztetést küldött partnereinek az olajhatalom

A Bloomberg által ismertetett, vevőknek küldött értesítés szerint az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata közölte, hogy

a Das- és Zirku-szigeteki kikötői április 27. óta ismét fogadják a hajókat.

Az ADNOC figyelmeztetett, hogy a kőolaj átvételének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és az általános értékesítési feltételek értelmében kártérítési kötelezettséget von maga után. A vállalat felajánlotta, hogy saját vagy kapcsolt vállalkozásainak flottájával segíti azokat a partnereket, amelyek nem tudnak önállóan tartályhajót biztosítani.

Az ADNOC a térségbeli feszültségek idején is a perzsa-öbölbeli régió egyik legaktívabb kitermelője maradt, és egy versenytárgyalás-sorozat keretében legalább 30 millió hordó kőolajat értékesített. Más regionális exportőrök, köztük Kuvait is sikeresen szállítottak olajat az öbölből.

Az Egyesült Arab Emírségek nemrégiben kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC), így megszabadult a kartell kitermelési kvótáitól, és szabadon növelheti termelését. Az ország a régió egyik legnagyobb tartalékkapacitásával rendelkezik, és már régóta vitatta az OPEC által rá kiszabott korlátozásokat.

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Ezzel párhuzamosan az Emírségek a Hormuzi-szorost elkerülő exportkapacitásának megduplázásán dolgozik, így felgyorsította az Ománi-öböl partján fekvő Fudzsajra kikötőjébe vezető csővezeték építését, amelyet a tervek szerint jövőre helyeznek üzembe. A projekt célja, hogy csökkentse az emírségekbeli kivitel strukturális függőségét a stratégiai jelentőségű tengerszorostól, amelyen a globális olajkereskedelem jelentős része halad át.

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