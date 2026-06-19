Elképesztő diadalt aratott az Észak királya, szorul a hurok a szigetországban: rövidesen új vezetőt köszönthetünk az európai nagyhatalom élén?

Nagy-Manchester leköszönő polgármestere a szavazatok 55 százalékát szerezte meg,
így csaknem duplájára növelte az országosan egyébként küszködő Munkáspárt fölényét a legutóbbi, 2024-es választáshoz képest. A mandátum előző birtokosa, a munkáspárti Josh Simons májusban azzal a nyílt szándékkal mondott le, hogy Burnham visszatérhessen a westminsteri parlamentbe, és átvehesse a párt, illetve az ország vezetését.
A fő kihívó, a Nigel Farage nevével fémjelzett a Reform UK jelöltje, Robert Kenyon mindössze 35 százalékot kapott, míg a Reformnál radikálisabb, szélsőjobboldali Restore Britain (Állítsuk helyre Nagy-Britanniát) 7 százalékon végzett.
Nemcsak a Munkáspárt, a manapság temetett brit kétpártendszer másik hagyományos ereje, a konzervatívok is ünnepelhetnek ma: a toryk Skóciában 50 év után először győztek időközi parlamenti választáson Aberdeen déli kerületében, megelőzve a Skót Nemzeti Pártot. Az SNP két másik körzetben ugyanakkor tartotta magát.
A részvételi arány magas, 59 százalékos volt a Liverpool és Manchester között fekvő, Makerfield nevű választókerületben. Ez 6 százalékponttal haladta meg a legutóbbi parlamenti választáson mért értéket.
Burnham győzelmi beszédében fordulópontnak nevezte a voksolást,
és hangsúlyozta, hogy az emberek a változásra, valamint az északi és a Westminster által elhanyagolt vidékek megerősítésére szavaztak. Hozzátette, ez a Munkáspárt "utolsó esélye".
Nem lesz második esély, de a mai esti eredményből fakadóan most egy új, az egységen és a reményen alapuló politika építésére nyílik lehetőség, elfordulva attól az úttól, amely egy olyan megosztott politikához vezet, amilyet az Egyesült Államokban látunk
- fogalmazott. Burnham később kijelentette, hamarosan bemutatja, hogyan nézhet ki az "új út" Nagy-Britannia számára.
Az "Észak királya" becenévvel illetett politikus pontosan 25 évvel az első parlamenti megválasztása után tér vissza a westminsteri alsóházba, amelyet kilenc évvel ezelőtt hagyott el. Andy Burnham hátteréről itt írtunk bővebben.
Mi jön ezután?
A győzelem nyomán
Burnham szövetségesei úgy vélik, hogy a politikus akár heteken belül leválthatja Starmert a miniszterelnöki tisztségben.
Starmer támogatói közül ugyanakkor Steve Reed lakásügyi miniszter óvatosságra intett. Szerinte a pártnak most arra kellene összpontosítania, hogy megvédje Nagy-Manchester polgármesteri székét a Reform UK-jel szemben, ahelyett, hogy a vezetőválasztással foglalkozna. Nagy-Manchester megüresedő polgármesteri posztjáért július 30-án tartanak választást.
Starmer pozíciója már hónapok óta erősen inog, kiváltképp az Epstein-botrányba keveredett Peter Mandelson washingtoni nagykövetté való kinevezését övező felháborodás következtében. A Munkáspárt ráadásul a májusi helyhatósági választásokon komoly vereséget szenvedett, és története során először Walesben is elveszítette a többséget.
Nemcsak Burnhamre tekintenek Starmer potenciális kihívójaként: múlt hónapban bejelentette lemondását Wes Streeting brit egészségügyi miniszter, aki szintén arra készülhet, hogy akár már a jövő héten elindítsa a miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást.
Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelölteket.
Ezután a Munkáspárt regisztrált tagjai postai úton választhatják meg a Munkáspárt új vezetőjét, akinek a voksok több mint 50 százalékát kell összegyűjtenie.
Az inkumbens politikus, azaz Starmer automatikusan felkerül a jelöltek listájára, így újraindulhat saját posztjáért, hacsak le nem mond - áll az MTI tudósításában.
A BBC szerint Starmer ma délelőtt gratulált Burnhamnek,
de a downing street jelenlegi lakosa leszögezte, indulni fog a Munkáspárt esetleges vezetőválasztásán, "nem fog ettől elsétálni."
A kormányfő a héten "komoly kormányzati pozíciót" ígért Burnhamnek a győzelme esetén, ő azonban ezt visszautasította.
Sajtóhírek szerint Burnham célja az lenne, hogy az esetleges vezetőváltás minél kevesebb káosszal járjon, és a népszerűtlen Starmer önmagától távozzon, rendezett módon átadva a hatalmat.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan
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