CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Elképesztő diadalt aratott az Észak királya, szorul a hurok a szigetországban: rövidesen új vezetőt köszönthetünk az európai nagyhatalom élén?
Globál

Elképesztő diadalt aratott az Észak királya, szorul a hurok a szigetországban: rövidesen új vezetőt köszönthetünk az európai nagyhatalom élén?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Andy Burnham manchesteri polgármester fölényes győzelmet aratott a makerfieldi időközi választáson Nagy-Britanniában, ami közvetlen fenyegetést jelent Keir Starmer brit miniszterelnök pozíciójára nézve, és beindíthatja a Munkáspárt vezetőváltási folyamatát - számol be a Guardian.

Nagy-Manchester leköszönő polgármestere a szavazatok 55 százalékát szerezte meg,

így csaknem duplájára növelte az országosan egyébként küszködő Munkáspárt fölényét a legutóbbi, 2024-es választáshoz képest. A mandátum előző birtokosa, a munkáspárti Josh Simons májusban azzal a nyílt szándékkal mondott le, hogy Burnham visszatérhessen a westminsteri parlamentbe, és átvehesse a párt, illetve az ország vezetését.

A fő kihívó, a Nigel Farage nevével fémjelzett a Reform UK jelöltje, Robert Kenyon mindössze 35 százalékot kapott, míg a Reformnál radikálisabb, szélsőjobboldali Restore Britain (Állítsuk helyre Nagy-Britanniát) 7 százalékon végzett.

Nemcsak a Munkáspárt, a manapság temetett brit kétpártendszer másik hagyományos ereje, a konzervatívok is ünnepelhetnek ma: a toryk Skóciában 50 év után először győztek időközi parlamenti választáson Aberdeen déli kerületében, megelőzve a Skót Nemzeti Pártot. Az SNP két másik körzetben ugyanakkor tartotta magát.

Még több Globál

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Veszélyben a kulcsfontosságú félsziget ellátása: drámai lépésre szánta el magát az orosz hadsereg

Rendkívüli üzenetet küldött az Egyesült Államok: ezen a lépésen múlik most a háború leállítása

A részvételi arány magas, 59 százalékos volt a Liverpool és Manchester között fekvő, Makerfield nevű választókerületben. Ez 6 százalékponttal haladta meg a legutóbbi parlamenti választáson mért értéket.

Burnham győzelmi beszédében fordulópontnak nevezte a voksolást,

és hangsúlyozta, hogy az emberek a változásra, valamint az északi és a Westminster által elhanyagolt vidékek megerősítésére szavaztak. Hozzátette, ez a Munkáspárt "utolsó esélye".

Nem lesz második esély, de a mai esti eredményből fakadóan most egy új, az egységen és a reményen alapuló politika építésére nyílik lehetőség, elfordulva attól az úttól, amely egy olyan megosztott politikához vezet, amilyet az Egyesült Államokban látunk

- fogalmazott. Burnham később kijelentette, hamarosan bemutatja, hogyan nézhet ki az "új út" Nagy-Britannia számára.

Az "Észak királya" becenévvel illetett politikus pontosan 25 évvel az első parlamenti megválasztása után tér vissza a westminsteri alsóházba, amelyet kilenc évvel ezelőtt hagyott el. Andy Burnham hátteréről itt írtunk bővebben.

Mi jön ezután?

A győzelem nyomán

Burnham szövetségesei úgy vélik, hogy a politikus akár heteken belül leválthatja Starmert a miniszterelnöki tisztségben.

Starmer támogatói közül ugyanakkor Steve Reed lakásügyi miniszter óvatosságra intett. Szerinte a pártnak most arra kellene összpontosítania, hogy megvédje Nagy-Manchester polgármesteri székét a Reform UK-jel szemben, ahelyett, hogy a vezetőválasztással foglalkozna. Nagy-Manchester megüresedő polgármesteri posztjáért július 30-án tartanak választást.

Starmer pozíciója már hónapok óta erősen inog, kiváltképp az Epstein-botrányba keveredett Peter Mandelson washingtoni nagykövetté való kinevezését övező felháborodás következtében. A Munkáspárt ráadásul a májusi helyhatósági választásokon komoly vereséget szenvedett, és története során először Walesben is elveszítette a többséget.

Nemcsak Burnhamre tekintenek Starmer potenciális kihívójaként: múlt hónapban bejelentette lemondását Wes Streeting brit egészségügyi miniszter, aki szintén arra készülhet, hogy akár már a jövő héten elindítsa a miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást.

Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelölteket.

Ezután a Munkáspárt regisztrált tagjai postai úton választhatják meg a Munkáspárt új vezetőjét, akinek a voksok több mint 50 százalékát kell összegyűjtenie.

Az inkumbens politikus, azaz Starmer automatikusan felkerül a jelöltek listájára, így újraindulhat saját posztjáért, hacsak le nem mond - áll az MTI tudósításában.

A BBC szerint Starmer ma délelőtt gratulált Burnhamnek,

de a downing street jelenlegi lakosa leszögezte, indulni fog a Munkáspárt esetleges vezetőválasztásán, "nem fog ettől elsétálni."

A kormányfő a héten "komoly kormányzati pozíciót" ígért Burnhamnek a győzelme esetén, ő azonban ezt visszautasította.

Sajtóhírek szerint Burnham célja az lenne, hogy az esetleges vezetőváltás minél kevesebb káosszal járjon, és a népszerűtlen Starmer önmagától távozzon, rendezett módon átadva a hatalmat.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a sorsdöntő nap, trónfosztás jöhet az európai nagyhatalomban – Egy kisvárosnyi ember dönthet az egész ország sorsáról

Színre lépett az "Észak királya": ő az egyetlen, aki megmentheti a szakadék szélén táncoló kormánypártot?

Kapuk előtt az "Észak királya": belendült a trónkövetelő, aki végleg letaszíthatja az európai hatalom vezetőjét

Befutott a mindent felforgató drámai döntés: ledőlt az első dominó az európai nagyhatalomban, bukhat a kormányfő

Darabjaira hullhat az egykori világhatalom: történelmi csapás vár a miniszterelnökre, itt a vége?

Már a pallón himbálózott az európai vezető, amikor az utolsó pillanatban visszarántották – De meddig tart az irgalom?

A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Brutális támadás alatt Moszkva, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility