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Ez nagyon kínos: valójában orosz rakéta okozhatta az egyik legnagyobb moszkvai robbanást
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Ez nagyon kínos: valójában orosz rakéta okozhatta az egyik legnagyobb moszkvai robbanást

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Június 18-án reggel ukrán drónok mértek csapást a moszkvai kapotnyai finomítóra. A támadás elhárítása közben az egyik orosz légvédelmi rakéta eltalált egy kőolajtermékeket tároló tartályt, ami hatalmas robbanást és tüzet okozott - jelentette a Militarnyi.

A közösségi médiában megosztott videófelvételeken jól látszik a Pancir légvédelmi rakéta-tüzérségi rendszer által indított rakéta jellegzetes füstcsóvája, majd a becsapódást követő detonáció, amelynek erejétől a tartály fedele a magasba repült. A támadás során több rakétahibát is észleltek, ami arra utalhat, hogy a 9M335/57E6 típusú rakéták önirányító fejei nem képesek hatékonyan rávezetni a fegyvert a kisméretű drónokra.

A kapotnyai finomító Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, éves kapacitása eléri a 11 millió tonna nyersolajat. Az üzem

a moszkvai régió kőolajtermék-szükségletének mintegy 40 százalékát biztosítja, és többféle benzint, gázolajat, kerozint, bitument, ként, valamint különböző polimereket állít elő.

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A helyi lakosok által készített felvételeken számos tűzfészek látható az üzem területén, miközben a város felett vastag, fekete füstoszlopok gomolyognak. A dróncsapás így komoly károkat okozott az egyik legjelentősebb oroszországi finomítóban.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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