Ez nagyon kínos: valójában orosz rakéta okozhatta az egyik legnagyobb moszkvai robbanást

A közösségi médiában megosztott videófelvételeken jól látszik a Pancir légvédelmi rakéta-tüzérségi rendszer által indított rakéta jellegzetes füstcsóvája, majd a becsapódást követő detonáció, amelynek erejétől a tartály fedele a magasba repült. A támadás során több rakétahibát is észleltek, ami arra utalhat, hogy a 9M335/57E6 típusú rakéták önirányító fejei nem képesek hatékonyan rávezetni a fegyvert a kisméretű drónokra.

The now famous explosion of the roof-tossing oil silo in Moscow, Russia, was probably caused by a Russian air defense missile.Absolutely hilarious. pic.twitter.com/TGvVeZeZa3 https://t.co/TGvVeZeZa3 — (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2026

A kapotnyai finomító Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, éves kapacitása eléri a 11 millió tonna nyersolajat. Az üzem

a moszkvai régió kőolajtermék-szükségletének mintegy 40 százalékát biztosítja, és többféle benzint, gázolajat, kerozint, bitument, ként, valamint különböző polimereket állít elő.

A helyi lakosok által készített felvételeken számos tűzfészek látható az üzem területén, miközben a város felett vastag, fekete füstoszlopok gomolyognak. A dróncsapás így komoly károkat okozott az egyik legjelentősebb oroszországi finomítóban.

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