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Fénysebesen fejlesztették ki a félelmetes Virivnyuvacs bombát, már élesben is bemutatkozott
Globál

Fénysebesen fejlesztették ki a félelmetes Virivnyuvacs bombát, már élesben is bemutatkozott

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Ukrajna már élesben is bevetette a saját fejlesztésű Virivnyuvacs siklóbomba-készletét, derült ki a párizsi Eurosatory 2026 szakkiállításon. A rendszert alig egy hónappal a hivatalos bemutatója után már sorozatban gyártják - jelentette a Defence Express.

Az ukrán védelmi minisztérium május 18-án mutatta be a Virivnyuvacs siklóbomba-készletet, kiemelve, hogy a fejlesztés mindössze 17 hónapot vett igénybe, és az első kísérleti tételt már le is szállították a haderőnek a pilóták kiképzéséhez. Ehhez képest a gyártó DG Industries képviselői a párizsi Eurosatory védelmi szakkiállításon már arról számoltak be, hogy a fegyvert valós harci körülmények között is bevetették.

A látszólagos ellentmondást az magyarázhatja, hogy a harci alkalmazásra valószínűleg a rendszeresítést megelőző csapatpróbák keretében került sor. Ez azt jelenti, hogy a Virivnyuvacs nemcsak lőtéri körülmények között bizonyított, hanem már valós harctéri tapasztalatok is alátámasztják a hatékonyságát.

A gyártó tájékoztatása szerint a 140 kilométeres maximális hatótávolság kizárólag nagy magasságban történő kioldás esetén érhető el.

Az orosz vadászgépek és a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek jelentette fenyegetés miatt azonban az ukrán pilóták többnyire kerülik a nagy magasságokat, így a gyakorlatban kisebb távolságokból vetik be a fegyvert. Az ukrán légicsapások intenzitása ugyanakkor nemcsak a rendelkezésre álló fegyvermennyiségtől függ, hanem legalább ennyire meghatározza a bevethető harci repülőgépek, a kiképzett pilóták és a műszaki személyzet létszáma is.

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A Virivnyuvacs mellett más ukrán projektek is célozzák a megnövelt hatótávolságú, irányított bombák fejlesztését. Nemrég a BlueBird Tech is bejelentette saját programját, amelynek ismertetésekor rakétatechnológiát is említettek, ez pedig arra utalhat, hogy az érintett precíziós fegyver rakétahajtóműves rásegítést is kaphat.

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