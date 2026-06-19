Fénysebesen fejlesztették ki a félelmetes Virivnyuvacs bombát, már élesben is bemutatkozott

Az ukrán védelmi minisztérium május 18-án mutatta be a Virivnyuvacs siklóbomba-készletet, kiemelve, hogy a fejlesztés mindössze 17 hónapot vett igénybe, és az első kísérleti tételt már le is szállították a haderőnek a pilóták kiképzéséhez. Ehhez képest a gyártó DG Industries képviselői a párizsi Eurosatory védelmi szakkiállításon már arról számoltak be, hogy a fegyvert valós harci körülmények között is bevetették.

A látszólagos ellentmondást az magyarázhatja, hogy a harci alkalmazásra valószínűleg a rendszeresítést megelőző csapatpróbák keretében került sor. Ez azt jelenti, hogy a Virivnyuvacs nemcsak lőtéri körülmények között bizonyított, hanem már valós harctéri tapasztalatok is alátámasztják a hatékonyságát.

A gyártó tájékoztatása szerint a 140 kilométeres maximális hatótávolság kizárólag nagy magasságban történő kioldás esetén érhető el.

Az orosz vadászgépek és a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek jelentette fenyegetés miatt azonban az ukrán pilóták többnyire kerülik a nagy magasságokat, így a gyakorlatban kisebb távolságokból vetik be a fegyvert. Az ukrán légicsapások intenzitása ugyanakkor nemcsak a rendelkezésre álló fegyvermennyiségtől függ, hanem legalább ennyire meghatározza a bevethető harci repülőgépek, a kiképzett pilóták és a műszaki személyzet létszáma is.

A Virivnyuvacs mellett más ukrán projektek is célozzák a megnövelt hatótávolságú, irányított bombák fejlesztését. Nemrég a BlueBird Tech is bejelentette saját programját, amelynek ismertetésekor rakétatechnológiát is említettek, ez pedig arra utalhat, hogy az érintett precíziós fegyver rakétahajtóműves rásegítést is kaphat.

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