Az orosz-ukrán háború során rendszeresen visszatérő elem, hogy egy-egy „vörös vonal” átlépése atomháborút eredményezhet. Az ilyen fenyegetések eddig üresnek bizonyultak, már szinte megszámolni sem lehet hány alkalommal lépték át ezeket az úgynevezett határokat. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a legmagasabb politikai szintről nem igazán érkezett ilyen figyelmeztetés, ami jelezte, hogy a Kreml fő döntéshozói körében ez nem merült fel. Változást jelent ebben Szergej Lavrov nyilatkozata, aki szerint a „NATO-országok fellépése” atomháborút eredményezhet. Ezzel a véleménnyel ráerősített Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes kijelentésére, amely szerint az „agresszorok orosz területre behatolása” jelentheti a vörös vonalat.

Az orosz külügyminiszter megismételte, hogy szerinte „meg akarják menteni” az európaiak Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Lavrov azzal folytatta, hogy Európa 2030-ra harckészültségbe szeretne állni, és Ukrajnát tekintik a NATO-tól és az USA-tól független európai fegyveres erők alapjának. Szerinte az EU folyamatosan terjeszkedni akar, de ez könnyen súlyos következményekkel járhat:

Ez a helyzet komoly kockázatot jelent a globális biztonságra, mivel a NATO és Oroszország közötti közvetlen összecsapás gyorsan katasztrofális következményekkel járó nukleáris háborúvá fajulhat

– írta.

Az orosz külügyminiszter aggodalmát fejezte ki a francia nukleáris politika megváltozásával kapcsolatban is.

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