Fordulat: belement Zelenszkij a békeközvetítésbe – Olyan ország kaphat szerepet, amire nem sokan számítottak

Volodimir Zelenszkij elfogadta Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfő felajánlását, hogy közvetítsen az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokon - közölte pénteken Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója a Reuters szerint.

A két államfő az Évian-les-Bains-ben tartott G7-csúcstalálkozó margóján tárgyalt szerdán. Zelenszkij a találkozón arra sürgette szövetségeseit, hogy fokozzák a nyomást Oroszországra a több mint négy éve tartó háború befejezése érdekében.

Litvin elmondása szerint a megbeszélésen a brazil elnök több javaslatot is tett a diplomáciai folyamatok újraindítására,

egyebek mellett az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaival való kapcsolatfelvételt szorgalmazva. A két államfő abban állapodott meg, hogy ezen javaslatok mentén próbálnak előrelépést elérni, majd a fejlemények tükrében folytatják az egyeztetéseket.

A Biztonsági Tanács állandó tagjai közül az Egyesült Államokkal, Franciaországgal és Nagy-Britanniával Ukrajna szoros diplomáciai kapcsolatot ápol, a másik két állandó tag azonban Oroszország és Kína.

Az idei év elején az Egyesült Államok által támogatott közvetítési kísérlet meghiúsult, mivel Oroszország további területi engedményeket követelt Ukrajnától, amit Kijev határozottan elutasított. Zelenszkij azóta kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy térjen vissza a közvetítői szerephez, és szervezzen személyes találkozót közte és Vlagyimir Putyin között, ám az orosz elnök egyelőre elzárkózik ettől.

Lula a G7-találkozót követő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Zelenszkij korábban nem mutatott érdeklődést a békeközvetítésre tett felajánlásai iránt, most viszont elfogadta azokat. A brazil elnök hozzátette, hogy már beszélt a Biztonsági Tanács mind az öt állandó tagjának vezetőjével, és ezt a jövőben újra meg fogja tenni.

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