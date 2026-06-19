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Irán borította az asztalt: nem tárgyalnak Amerikával, amíg ez az egy feltétel nem teljesül
Globál

Irán borította az asztalt: nem tárgyalnak Amerikával, amíg ez az egy feltétel nem teljesül

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Azért nem kezdődtek meg a mára időzített tárgyalások Irán és az Egyesült Államok közt, mert Teherán garanciákat akar arra, hogy Libanonban biztosan le fognak zárulni a harcok – tudta meg a CNN.

Az irániak garanciákat kértek arra, hogy a libanoni harcok véget érnek, ahogy ez az aláírt egyezményben olvasható. Dolgoznak a közvetítők azon, hogy megoldódjon ez a probléma”

– mondta a lap forrása.

A tisztviselő megerősítette:

amíg a helyzet nem rendeződik, „átmenetileg elhalasztják” a tárgyalásokat a felek.

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Izrael Libanon déli részében hozott létre megszállási övezetet – Jeruzsálem egyértelműen jelezte, hogy nem hajlandók kivonulni az országból, annak ellenére sem, hogy az Egyesült Államok és Irán közt kötött szándéknyilatkozatban a harcok beszüntetésének szükségessége egyértelmű elvárás. Izrael persze ezt a megállapodást nem írta alá, ami tovább komplikálja a helyzetet.

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Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

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