Irán borította az asztalt: nem tárgyalnak Amerikával, amíg ez az egy feltétel nem teljesül

Az irániak garanciákat kértek arra, hogy a libanoni harcok véget érnek, ahogy ez az aláírt egyezményben olvasható. Dolgoznak a közvetítők azon, hogy megoldódjon ez a probléma”

– mondta a lap forrása.

A tisztviselő megerősítette:

amíg a helyzet nem rendeződik, „átmenetileg elhalasztják” a tárgyalásokat a felek.

Izrael Libanon déli részében hozott létre megszállási övezetet – Jeruzsálem egyértelműen jelezte, hogy nem hajlandók kivonulni az országból, annak ellenére sem, hogy az Egyesült Államok és Irán közt kötött szándéknyilatkozatban a harcok beszüntetésének szükségessége egyértelmű elvárás. Izrael persze ezt a megállapodást nem írta alá, ami tovább komplikálja a helyzetet.

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