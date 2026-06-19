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Itt a nagy engedmény a Hormuzi-szorosnál
Globál

Itt a nagy engedmény a Hormuzi-szorosnál

Portfolio
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A héten aláírt amerikai–iráni egyetértési nyilatkozat értelmében Irán egy hatvannapos tárgyalási időszakra felfüggeszti a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak kivetését, írja a Reuters.

Az iráni Perzsa-öböl Szoroshatósága (PGSA) pénteki közleményében bejelentette, hogy

az átmeneti megállapodás ideje alatt nem vet ki biztonsági, védelmi, környezetvédelmi és kapcsolódó biztosítási díjakat a szorost használó hajókra.

A hatóság ugyanakkor előírja, hogy a hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk.

A tájékoztatás szerint a hajóknak előzetesen egyeztetniük kell az útvonalukat és az áthaladásuk időpontját, hogy elkerüljék az aknaveszélyes területeket, és garantálható legyen a biztonságos hajózás. Ez a koordinációs kötelezettség tehát abban az esetben is fennáll, ha a díjfizetés a tárgyalási időszak alatt szünetel.

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