Itt a nagy engedmény a Hormuzi-szorosnál - De van egy bökkenő

A héten aláírt amerikai–iráni egyetértési nyilatkozat értelmében Irán egy hatvannapos tárgyalási időszakra felfüggeszti a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra tervezett új díjak kivetését, írja a Reuters. A hatóság ugyanakkor előírja, hogy a hajóknak legalább 48 órával az érkezésük előtt tranzitkérelmet kell benyújtaniuk.

Az iráni Perzsa-öböl Szoroshatósága (PGSA) pénteki közleményében bejelentette, hogy

AZ ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁS IDEJE ALATT NEM VET KI BIZTONSÁGI, VÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI DÍJAKAT A SZOROST HASZNÁLÓ HAJÓKRA. A HATÓSÁG UGYANAKKOR ELŐÍRJA, HOGY A HAJÓKNAK LEGALÁBB 48 ÓRÁVAL AZ ÉRKEZÉSÜK ELŐTT TRANZITKÉRELMET KELL BENYÚJTANIUK.

A tájékoztatás szerint a hajóknak előzetesen egyeztetniük kell az útvonalukat és az áthaladásuk időpontját, hogy elkerüljék az aknaveszélyes területeket, és garantálható legyen a biztonságos hajózás. Ez a koordinációs kötelezettség tehát abban az esetben is fennáll, ha a díjfizetés a tárgyalási időszak alatt szünetel.

Forrás: Reuters

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