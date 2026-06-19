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Itt az újabb fordulat Amerika és Irán megállapodásában: a tárgyalások kulcsfigurája mégsem utazik a találkozóra
Globál

Itt az újabb fordulat Amerika és Irán megállapodásában: a tárgyalások kulcsfigurája mégsem utazik a találkozóra

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J. D. Vance amerikai alelnök hirtelen megváltoztatta a korábbi döntését és mégsem utazik Svájcba, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon vegyen részt – közölte az Axios.

Logisztikai kihívásokra hivatkozva mégsem utazik az amerikai alelnök a svájci Genfbe, hogy ott az iráni delegációval találkozzon. Vance egy sajtótájékoztatón mondta el, hogy a tervek még nem véglegesek és technikai kihívásokkal nézhetek szembe egyes iráni tisztviselők az utazáskor.

Ezeknek a tárgyalásoknak a logisztikája soha nem volt egyszerű vagy kiszámítható. Jelenleg az alelnök ma este nem távozik. Alig várjuk, hogy megkezdhessük a technikai tárgyalásokat

– közölte a Fehér Ház.

Az síita iszlamista rezsimben a legfontosabb vezetők láthatóan készültek a találkozóra, Modzstaba Hámenei ajatollah például egy nyilatkozatban adott engedélyt a tárgyalásokra néhány politikusnak. Mohammed Bager Galibáf, az iráni parlament elnöke például kiemelte, hogy nem fogak változtatni a saját vörös vonalaikon a tárgyalások során.

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A pénteki megbeszélések eltolását a belső információk szerint a dél-libanoni helyzet okozhatja.

A térségben a Hezbollah és Izrael továbbra is hevesen támadja egymást, ami megrendíti a megállapodásban foglaltakat. Korábban Donald Trump amerikai elnök többször is kifejezte elkötelezettségét a béke iránt, emiatt a vezető amerikai politikusok visszatérően összeszólalkoztak az izraeli politikusokkal. Jeruzsálem hangosan bírálta Amerika alkuját Iránnal.

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Címlapkép forrása: Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images

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