Keményen nyilatkozott az iráni alkuról a volt amerikai elnök: semmi értelme nem volt Trump háborújának?

Barack Obama az NBC News-nak adott interjút a chicagói elnöki könyvtárának megnyitója előtt.

Most megvívtunk egy háborút, elköltöttünk dollármilliárdokat, óriási terhet róttunk a hadseregünkre, sokan meghaltak, és olyan érzés, mintha visszakerültünk volna oda, ahol a háború kezdete előtt voltunk, talán még egy kicsit rosszabbul is állunk

- mondta a korábbi elnök, aki 2009 és 2017 között volt hivatalban.

Bár Obama üdvözölte a jelenlegi tűzszünetet, kérdőre vonta a háború elindításának megalapozottságát, mivel korábban már létezett egy megállapodás Irán nukleáris programjának korlátozására.

Ez a kormányzat, vagy egy korábbi kormányzat kilépett belőle, ami arra késztette Iránt, hogy további nukleáris kapacitásokat fejlesszen ki

- vélekedett.

Az Obama által tető alá hozott iráni atomalkuból (JCPOA) Donald Trump első elnöksége idején, 2018-ban lépett ki.

Donald Trump szerdán aláírt, Teheránnal kötött szándéknyilatkozatának megítélése a republikánus oldalon sem egységes. Nemcsak demokraták, számos konzervatív törvényhozó úgyszintén megkérdőjelezte a megállapodást, különösen az Irán elleni szankciók feloldása és a 300 milliárd dolláros újjáépítési alap miatt. Több republikánus szenátor a "ledöbbent” és a "komor” jelzőkkel írta le a frakcióban uralkodó hangulatot a Hillnek. Egyikőjük, az iowai Joni Ernst például egyértelművé tette, hogy nem kér egy "JCPOA 2.0-ból".

Sok republikánus szkeptikusan nyilatkozott egy valódi alku esélyeiről a 60 nap lejártával, mivel Washingtonnak nincs ütőkártyája a tárgyalóasztalnál.

Trump pénteken a Truth Social platformon azt hangsúlyozta, hogy nem az Egyesült Államok, hanem Irán kényszerült tárgyalóasztalhoz.

Végük van! Lejátsszuk a 60 napot. Egy centet sem kapnak!

- írta az amerikai elnök.

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