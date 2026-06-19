Kiakadtak Brüsszelben, amiért Putyin embereivel egyezkedett az uniós vezető – Parázs vita folyt zárt ajtók mögött

A brüsszeli csúcstalálkozó – amely a legelső volt Magyar Péter miniszterelnök részévételével – váratlanul feszült hangulatban zajlott csütörtök este a Politico szerint. A kulisszák mögötti egyeztetés a tervezettnél két órával tovább tartott, a résztvevők pedig biztonsági okokból még a mobiltelefonjaikat sem vihették be a terembe. A zárt ajtók mögötti vitáról öt uniós diplomata és tisztségviselő számolt be a lapnak.
A konfliktus kiváltó oka, hogy António Costa kabinetfőnöke, Pedro Lourtie az elmúlt hetekben kétszer is kapcsolatba lépett moszkvai tisztségviselőkkel.
Erről több tagállami vezető csak a sajtóból értesült, ami komoly felháborodást váltott ki. Costa stábja szerint a megkeresés csupán egy kommunikációs csatorna megnyitását célozta, arra az esetre, ha eljönne a tárgyalás ideje, és nem jelentett érdemi megbeszéléseket. Állításuk szerint továbbá előzetesen tájékoztatták Párizst, Berlint, Londont és az Európai Bizottságot, ezt azonban Németország esetében három diplomata cáfolta.
A vita során két tábor körvonalazódott.
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Macron és Merz szerint még nem jött el az ideje a Putyinnal való párbeszédnek,és amikor elérkezik a pillanat, a tárgyalásokat a francia–német–brit, úgynevezett E3 formátumnak kell vezetnie.
- Velük szemben a tagállamok többsége – egy tisztségviselő megfogalmazása szerint hatalmas többségben – Costa mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy az Európai Unió képviselete az Európai Tanács elnökének feladata. Bart De Wever belga miniszterelnök úgy vélte, hogy amíg Putyin nem mutat valódi tárgyalási hajlandóságot, az unió nevében senki más nem léphet fel Costán kívül.
A politikai törésvonal azonban ennél még összetettebb. Olaszország és Lengyelország nehezményezte, hogy kihagyták őket azokból az előzetes egyeztetésekből, amelyeket az E3 tagjai folytattak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a csúcstalálkozó előtt.
Ez felvetette az igényt egy informális, immár E5-ös egyeztetési formátum kialakítására.
Más uniós tisztségviselők viszont azt kérdőjelezték meg, hogy egyáltalán az Európai Tanácsnak kell-e magára vállalnia a közvetítő szerepét, és nem inkább az Európai Bizottságnak vagy az Európai Külügyi Szolgálatnak.
Az oroszokkal való kapcsolatfelvételt a leginkább oroszellenes álláspontot képviselő tagállamok, valamint Dánia és Hollandia is bírálta. Kristen Michal észt miniszterelnök egyértelműen kijelentette, hogy az Európai Unió nem vállalhat közvetítő szerepet, és a diplomáciai háttércsatornák keresése téves irány.
Szükségünk van egy olyan formátumra, amely képes a cselekvésre
– mondta ugyanakkor egy magas rangú német tisztviselő a Politicónak, hozzátéve, hogy egy ilyen formátum "legitimitását" a többi európai partner szoros bevonása, valamint a Kijevvel és Washingtonnal való egyeztetés biztosíthatja.
Merz szerdán Berlinben fogadja Macront, valamint a brit, a lengyel és az olasz kormányfőt, és a megbeszélések napirendjén várhatóan kiemelt helyen szerepel majd az Oroszországgal való párbeszéd kérdése.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
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