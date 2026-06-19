Kimondta Ursula von der Leyen: Putyin előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz fog ülni, ezért európai egység kell

Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteki az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján.

Mint mondta: Ukrajna békét akar és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország.

Egész kontinensünk veszélyben van, ezért Európának a méltányos és tartós béke egyik megtervezőjének kell lennie. Ukrajna fogja ezt vezetni, és meghatározni a folyamat irányát

- hangoztatta.

Mint azt a Politico értesülései alapján megírtuk, az uniós kormány- és államfőket tömörítő Európai Tanács ma zárult csúcstalálkozóján

éles vita robbant ki arról, hogy melyik uniós tisztviselő és milyen formában tarthatja fenn a kapcsolatot Moszkvával.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár nyíltan szembeszállt António Costával, az Európai Tanács elnökével, akinek a kabinetfőnöke az elmúlt hetekben kétszer is kapcsolatba lépett moszkvai tisztségviselőkkel.

Erről több tagállami vezető csak a sajtóból értesült, ami komoly felháborodást váltott ki. Costa stábja szerint a megkeresés csupán egy kommunikációs csatorna megnyitását célozta, arra az esetre, ha eljönne a tárgyalás ideje, és nem jelentett érdemi megbeszéléseket.

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