CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Kimondta Ursula von der Leyen: Putyin előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz fog ülni, ezért európai egység kell
Globál

Kimondta Ursula von der Leyen: Putyin előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz fog ülni, ezért európai egység kell

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteki az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján.

Mint mondta: Ukrajna békét akar és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország.

Egész kontinensünk veszélyben van, ezért Európának a méltányos és tartós béke egyik megtervezőjének kell lennie. Ukrajna fogja ezt vezetni, és meghatározni a folyamat irányát

- hangoztatta.

Mint azt a Politico értesülései alapján megírtuk, az uniós kormány- és államfőket tömörítő Európai Tanács ma zárult csúcstalálkozóján

Még több Globál

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Támadás alatt Moszkva: Ukrajna szokatlan csapássorozat indított, fényes nappal lőtte az orosz fővárost

Veszélyes szabotázsakciók az európai fővárosban: orosz megrendelésre vehették célba a kormányfőt – Börtönt kaptak az elkövetők

éles vita robbant ki arról, hogy melyik uniós tisztviselő és milyen formában tarthatja fenn a kapcsolatot Moszkvával.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár nyíltan szembeszállt António Costával, az Európai Tanács elnökével, akinek a kabinetfőnöke az elmúlt hetekben kétszer is kapcsolatba lépett moszkvai tisztségviselőkkel.

Erről több tagállami vezető csak a sajtóból értesült, ami komoly felháborodást váltott ki. Costa stábja szerint a megkeresés csupán egy kommunikációs csatorna megnyitását célozta, arra az esetre, ha eljönne a tárgyalás ideje, és nem jelentett érdemi megbeszéléseket. 

Kapcsolódó cikkünk

Kiakadtak Brüsszelben, amiért Putyin embereivel egyezkedett az uniós vezető – Parázs vita folyt zárt ajtók mögött

Magyar Péter bejelentette Brüsszelben: további uniós milliárdokért harcolt meg a következő időszakra

Magyar Péter Brüsszelben tárgyal, lemondott Orbán Balázs

Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Bemondta Vologyin: Zelenszkij pontosan tudja, hogy az oroszok győznek a háborúban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility