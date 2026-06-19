Tulsi Gabbard leköszönő amerikai nemzeti hírszerzési igazgató (DNI) múlt pénteken dokumentumokat hozott nyilvánosságra arról, hogy az előző amerikai kormányzat titokban több mint 30 országban, köztük Ukrajnában, több mint 120 biológiai laboratóriumot finanszírozott, amelyek veszélyes kórokozókat tanulmányoztak.
Emlékeztetett rá, hogy Donald Trump a május 25-én kiadott 14292. számú rendelete világszerte véget vetett a patogének "funkciógyarapodás"-kutatásának.
Rtyiscsev az amerikai hírszerzés adataira hivatkozva az ukrajnai laboratóriumokról azt állította, hogy egyebek között a pestis, a lépfene, a tularémia, valamint a marburg és az ebola kórokozóit tanulmányozták bennük. A tábornok azt állította, hogy orosz hadsereg a "különleges hadművelet" során olyan dokumentumokhoz jutott, amelyek megerősítették, hogy az Ukrajna területén található laboratóriumokban végzett tevékenység irányultsága nem volt összhangban az ország egészségügyi problémáival, ahol a rubeola, a diftéria és a tuberkulózis előfordulásának növekedését regisztrálják.
A prioritás a potenciális biológiai fegyverek kórokozóinak, valamint az államgazdaság aláásására irányuló fertőző kórokozók károsító tulajdonságainak vizsgálata volt
- hangoztatta az orosz vezérőrnagy. A Newsweek összefoglalója szerint
az erősen redaktált dokumentumok arra egyáltalán nem szolgáltatnak bizonyítékot, hogy a létesítmények támadó biológiai fegyverek fejlesztésével foglalkoznának,
bár az ezzel kapcsolatos vádakra tesznek bennük utalást.
Az orosz tábornok szerint a Gabbard által közzétett papírok viszont igenis bizonyítékul szolgálnak arra, hogy Kijev megsértette a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek fejlesztésének, gyártásának és készletezésének tilalmáról, valamint azok megsemmisítéséről szóló egyezményt (BWTC). Emlékeztetett rá, hogy Oroszországot dezinformációval vádolták meg, miután nemzetközi fórumokon, egyebek között az ENSZ Biztonsági Tanácsában és Közgyűlésében kezdeményezte az Ukrajna és a Nyugat által végzett katonai célú biológiai programok megvitatását.
Rtyiscsev közölte, hogy az amerikai hírszerzés megerősítette az orosz adatokat az ukrán biolaboratóriumok elhelyezkedéséről a Harkivban, Dnyipróban, Lvivben, Vinnicában, Ternopilben, Csernyihivben és Odesszában, és ezek tevékenységi területeiről. A tábornok ezekkel kapcsolatban hosszas részletekbe bocsátkozott.
Rtyiscsev beszámolója szerint a biológiai laboratóriumokban végzett kutatásokat különleges titoktartás mellett folytatták, Pentagon Védelmi Fenyegetéscsökkentési Hivatala (DTRA) koordinálásával, az ukrán szakemberek hozzáférését korlátozva. Ezekbe mások mellett olyan gyógyszeripari vállalatokat is bevontak mint a Metabiota, a Black & Veatch és a CH2M HILL.
Rtyiscsev hivatali elődje, Igor Kirillov altábornagy 2024. december 17-én robbantásos merénylet áldozata lett. Ennek végrehajtóját, Ahmadzson Kurbonov üzbég állampolgárt, aki bevallotta, hogy az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, január 21-én Moszkvában egy katonai bíróság életfogytiglanra ítélte.
Annak ellenére, hogy a veszélyes kórokozókkal kapcsolatos biolaboratóriumi kutatások nyilvánvalóan katasztrofális globális hatásokkal járhatnak, politikusok, úgynevezett egészségügyi szakemberek, mint Dr. Fauci, és a Biden-kormány nemzetbiztonsági csapatán belüli szervezetek hazudtak az amerikai népnek az USA által finanszírozott és támogatott biolaboratóriumok létezéséről, és megfenyegették azokat, akik megpróbálták leleplezni az igazságot
- állt a Trump-adminisztrációt elhagyó Gabbard múlt heti sajtóközleményében, mely aláhúzta a létesítményekre leselkedő veszélyt az orosz-ukrán háború fényében. Az iratok azt mutatták, hogy Ukrajnában több mint 40, részben az Egyesült Államok által épített és támogatott laboratórium található.
Gabbard bejelentését követően az ukrán külügyminisztérium alaptalannak nevezte az állításokat az országban finanszírozott biolaborokról.
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